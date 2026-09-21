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ट्रंप जिनपिंग की मीटिंग से पहले चीन-अमेरिका में मीटिंग, AI, ट्रेड समेत इन मुद्दों पर हुई बात

न्यूयॉर्क में अमेरिका और चीन के प्रतिनिधिमंडलों के बीच आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर अहम बातचीत हुई.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 21 Sep 2026 02:47 PM (IST)
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न्यूयॉर्क में अमेरिका-चीन के बीच आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों पर अहम बातचीत हुई है. भारत में चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि न्यूयॉर्क में दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच खुलकर, गहराई से और रचनात्मक तरीके से चर्चा हुई. बातचीत में दोनों देशों की साझा चिंता वाले आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों के साथ पिछली बैठकों में बनी सहमति को लागू करने पर भी चर्चा हुई. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़े मुद्दों पर भी दोनों पक्षों ने बातचीत की.

चीनी राजदूत के मुताबिक, अमेरिका और चीन के प्रतिनिधिमंडलों ने आर्थिक और व्यापारिक मामलों पर विचारों का आदान-प्रदान किया. इस दौरान दोनों देशों के बीच पहले बनी सहमति को आगे बढ़ाने और उसे लागू करने पर भी चर्चा हुई. बातचीत में एआई से जुड़े मुद्दों को भी जगह मिली. यह चर्चा ऐसे समय हुई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच इस सप्ताह बैठक होने की तैयारी है.

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AI सुरक्षा को लेकर नई व्यवस्था का प्रस्ताव

इससे पहले अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और चीन के उपप्रधानमंत्री हे लाइफेंग के बीच हुई बातचीत में एआई सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं की जानकारी साझा करने के लिए एक नई व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव भी सामने आया है. इस प्रस्ताव को ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक में विचार के लिए रखा जा सकता है.

बेसेंट ने बताया कि दोनों देशों ने नई अमेरिका-चीन एआई वार्ता शुरू करने पर चर्चा की है. इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर खास ध्यान देने की बात है. प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ऐसी एआई घटनाओं की जानकारी साझा की जा सकती है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं.

एआई क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर

बेसेंट ने कहा कि दुनिया की दो बड़ी एआई शक्तियों के बीच पारदर्शिता बढ़ाना जरूरी है. उनके मुताबिक, जिस तरह सीमा पार होने वाली दूसरी गतिविधियों को लेकर देश एक-दूसरे के साथ जानकारी साझा करते हैं, उसी तरह एआई के क्षेत्र में भी ज्यादा जानकारी साझा करने की जरूरत है. न्यूयॉर्क में हुई बातचीत को दोनों देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संवाद को आगे बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है. हालांकि, कई मुद्दों पर अमेरिका और चीन के बीच अभी भी मतभेद बने हुए हैं.

ट्रंप-जिनपिंग बैठक से पहले बातचीत

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, न्यूयॉर्क में हुई बातचीत का एक बड़ा मकसद ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच इस सप्ताह वॉशिंगटन में होने वाली बैठक के लिए जमीन तैयार करना था. दोनों नेताओं की बैठक में एआई, व्यापार और दूसरे आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है. मई में बीजिंग में ट्रंप और शी की बैठक के दौरान एआई विकास को लेकर संभावित बातचीत का विचार सामने आया था. हालांकि, उस समय दोनों देशों के बीच ऐसी कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं बन पाई थी.

चीन की कंपनियां भी बातचीत में शामिल

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि हे लाइफेंग के नेतृत्व में चीनी कंपनियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी अमेरिका में आर्थिक और व्यापारिक मामलों को लेकर होने वाली चर्चाओं में हिस्सा लेगा. इससे संकेत मिलता है कि दोनों देश सरकारों के साथ-साथ कारोबारी स्तर पर भी लंबित मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों देशों के बीच कुछ अहम मुद्दे अभी भी लंबित हैं. इनमें चीन की ओर से अमेरिकी कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाने और बोइंग विमानों की खरीद से जुड़े पुराने वादे शामिल हैं.

यह भी पढ़िएः यूक्रेन को ड्रोन देने पर भड़का रूस, ब्रिटेन पर निकाला गुस्सा, कहा- साझेदारी...


 

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 21 Sep 2026 02:46 PM (IST)
Tags :
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