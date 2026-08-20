Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजम्मू-कश्मीर पर अमेरिका के रुख में बड़ा बदलाव, जानें पहले US क्या रखता था सोच?

जम्मू-कश्मीर पर अमेरिका के रुख में बड़ा बदलाव, जानें पहले US क्या रखता था सोच?

Jammu Kashmir: इससे पहले तक US का कश्मीर को लेकर रुख रहा है कि कश्मीर का भविष्य भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से तय होना चाहिए और इसमें कश्मीरी लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए.

Written By : प्रवीण यादव |  Updated at : 20 Aug 2026 05:08 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 33 साल पहले अमेरिकी बयान से भारत को झटका लगा था।

जम्मू और कश्मीर को लेकर अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की तरफ से दिया गया बयान पूरी दुनिया में राजनीतिक सनसनी की वजह बन गई है. भारत जहां हमेशा से जम्मू और कश्मीर को अपना अभिन्न हिस्सा बताता आ रहा है, वहीं इस मामले पर अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की नीति हमेशा से संदिग्ध रही है. हालांकि, जम्मू-कश्मीर को लेकर अमेरिकी राजदूत के हाल ही में दिए बयान को अमेरिका के रुख में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

पहले कैसा रहा है अमेरिका का रुख?

इससे पहले तक अमेरिका का कश्मीर को लेकर मोटे तौर पर रुख रहा है कि कश्मीर का भविष्य भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से तय होना चाहिए और इसमें कश्मीरी लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए.

अमेरिका शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र (UN) जनमत संग्रह का समर्थन करता रहा, बाद में द्विपक्षीय समाधान पर जोर दिया. अमेरिका ने जम्मू-कश्मीर को ‘भारत और पाकिस्तान के आंतरिक मसले’ के बयान से आगे बढ़कर अब ‘भारत का जरूरी हिस्सा’ कहा - ये बड़ा बयान और बड़ा बदलाव देखा जा रहा है. 

33 साल पहले अमेरिकी अधिकारी के बयान से लगा था भारत को झटका

33 साल पहले एक अमेरिकी अधिकारी के बयान से भारत को झटका लगा था, अब अमेरिकी अधिकारी के बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है. रॉबिन रैफेल, जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशियन अफेयर्स थीं, ने अक्टूबर 1993 में वाशिंगटन में साउथ एशियन पत्रकारों के लिए एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग में कहा था, ‘अमेरिका कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है और महाराजा हरि सिंह की तरफ से हस्ताक्षरित इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को इस अर्थ में मान्यता नहीं देता कि कश्मीर हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग है.’  

यह बयान भारत में बहुत विवादित हुआ. भारतीय सरकार ने विरोध दर्ज कराया, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इसे पिनप्रिक्स एंड माइनर मिस्चीफ कहा और अमेरिका-भारत संबंधों पर इसका नकारात्मक असर पड़ा. अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बाद में स्पष्ट किया कि नीति में कोई बदलाव नहीं है. 

यह भी पढ़ेंः परिसीमन: अमित शाह के सामने साउथ के CM ने कर दी ये मांग, क्या बोले विजय?

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
Read More
Published at : 20 Aug 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
America INDIA JAMMU KASHMIR US Administration

Frequently Asked Questions

1993 के अमेरिकी बयान पर भारत की क्या प्रतिक्रिया थी?

भारत ने इस बयान का कड़ा विरोध दर्ज कराया था, और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इसे 'पिनप्रिक्स एंड माइनर मिस्चीफ' कहा था। इस बयान का अमेरिका-भारत संबंधों पर नकारात्मक असर पड़ा था।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जम्मू-कश्मीर पर अमेरिका के रुख में बड़ा बदलाव, जानें पहले US क्या रखता था सोच?
जम्मू-कश्मीर पर अमेरिका के रुख में बड़ा बदलाव, जानें पहले US क्या रखता था सोच?
इंडिया
पैलेट गन से टियर गैस तक, जंतर-मंतर प्रदर्शन पर SC ने बनाई कमेटी, पुलिस एक्शन की होगी जांच
पैलेट गन से टियर गैस तक, जंतर-मंतर प्रदर्शन पर SC ने बनाई कमेटी, पुलिस एक्शन की होगी जांच
इंडिया
‘क्या अमित शाह अब पटेल से भी बड़े हो गए...’, वंदे मातरम विवाद पर भड़के खेड़ा
‘क्या अमित शाह अब पटेल से भी बड़े हो गए...’, वंदे मातरम विवाद पर भड़के खेड़ा
इंडिया
बाहर खाने वाले हो जाएं सतर्क! KFC के चिकन में बदबू, बासी होने का आरोप
बाहर खाने वाले हो जाएं सतर्क! KFC के चिकन में बदबू, बासी होने का आरोप
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 में Mouni Roy की Entry? Salman Khan के शो में Naagin लगाएंगी Glamour का तड़का!
Anjali Arora बनीं Mata Sita, Look सामने आते ही भड़का Internet, ‘Remove Her’ तक की मांग
Govinda-Sunita Divorce पर बड़ा Update! Sunita ने वापस लिया Divorce Case?
Amitabh Bachchan को मिली थी ‘बहुत लंबे हो’ की ताना, फिर ऐसे बने Bollywood के महानायक
8 साल बाद साथ आएंगे Salman Khan और Shah Rukh Khan, Asha Bhosle को देंगे खास Tribute
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
परिसीमन: अमित शाह के सामने साउथ के CM ने कर दी ये मांग, क्या बोले विजय?
परिसीमन: अमित शाह के सामने साउथ के CM ने कर दी ये मांग, क्या बोले विजय?
झारखंड
सोरेन सरकार को झटका, JSSC-GGL समेत 22 रद्द परीक्षा पर HC ने लगाई रोक
सोरेन सरकार को झटका, JSSC-GGL समेत 22 रद्द परीक्षा पर HC ने लगाई रोक
बॉलीवुड
Box Office: जुलाई 2026 का बॉक्स ऑफिस किंग कौन? जानें किस फिल्म ने की सबसे ज्यादा कमाई
जुलाई 2026 का बॉक्स ऑफिस किंग कौन? जानें किस फिल्म ने की सबसे ज्यादा कमाई
क्रिकेट
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
विश्व
बांग्लादेश को जलाने में मोहम्मद यूनुस का हाथ? पूर्व अंतरिम सलाहकार समेत पर 27 के खिलाफ शिकायत
बांग्लादेश को जलाने में मोहम्मद यूनुस का हाथ? पूर्व अंतरिम सलाहकार समेत पर 27 के खिलाफ शिकायत
इंडिया
स्कूल-कॉलेजों में खेल को अनिवार्य विषय बनाने की मांग, SC ने सराहना
स्कूल-कॉलेजों में खेल को अनिवार्य विषय बनाने की मांग, SC ने सराहना
बिहार
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget