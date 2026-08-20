जम्मू-कश्मीर पर अमेरिका के रुख में बड़ा बदलाव, जानें पहले US क्या रखता था सोच?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 33 साल पहले अमेरिकी बयान से भारत को झटका लगा था।

जम्मू और कश्मीर को लेकर अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की तरफ से दिया गया बयान पूरी दुनिया में राजनीतिक सनसनी की वजह बन गई है. भारत जहां हमेशा से जम्मू और कश्मीर को अपना अभिन्न हिस्सा बताता आ रहा है, वहीं इस मामले पर अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की नीति हमेशा से संदिग्ध रही है. हालांकि, जम्मू-कश्मीर को लेकर अमेरिकी राजदूत के हाल ही में दिए बयान को अमेरिका के रुख में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

पहले कैसा रहा है अमेरिका का रुख?

इससे पहले तक अमेरिका का कश्मीर को लेकर मोटे तौर पर रुख रहा है कि कश्मीर का भविष्य भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत से तय होना चाहिए और इसमें कश्मीरी लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए.

अमेरिका शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र (UN) जनमत संग्रह का समर्थन करता रहा, बाद में द्विपक्षीय समाधान पर जोर दिया. अमेरिका ने जम्मू-कश्मीर को ‘भारत और पाकिस्तान के आंतरिक मसले’ के बयान से आगे बढ़कर अब ‘भारत का जरूरी हिस्सा’ कहा - ये बड़ा बयान और बड़ा बदलाव देखा जा रहा है.

33 साल पहले अमेरिकी अधिकारी के बयान से लगा था भारत को झटका

33 साल पहले एक अमेरिकी अधिकारी के बयान से भारत को झटका लगा था, अब अमेरिकी अधिकारी के बयान से पाकिस्तान को मिर्ची लगी है. रॉबिन रैफेल, जो अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशियन अफेयर्स थीं, ने अक्टूबर 1993 में वाशिंगटन में साउथ एशियन पत्रकारों के लिए एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग में कहा था, ‘अमेरिका कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानता है और महाराजा हरि सिंह की तरफ से हस्ताक्षरित इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को इस अर्थ में मान्यता नहीं देता कि कश्मीर हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग है.’

यह बयान भारत में बहुत विवादित हुआ. भारतीय सरकार ने विरोध दर्ज कराया, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने इसे पिनप्रिक्स एंड माइनर मिस्चीफ कहा और अमेरिका-भारत संबंधों पर इसका नकारात्मक असर पड़ा. अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने बाद में स्पष्ट किया कि नीति में कोई बदलाव नहीं है.

यह भी पढ़ेंः परिसीमन: अमित शाह के सामने साउथ के CM ने कर दी ये मांग, क्या बोले विजय?

