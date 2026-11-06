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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मनाई दिवाली, USPS ने जारी किया खास 'रंगोली' डाक टिकट

दिल्ली में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने मनाई दिवाली, USPS ने जारी किया खास 'रंगोली' डाक टिकट

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गोर ने दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं. नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में दिवाली मनाई.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 06 Nov 2026 09:48 AM (IST)
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भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में दिवाली मनाई और सभी को बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया दिवाली सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं. साथ ही सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं.

 सर्गियो गोर ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, ''नई दिल्ली दूतावास में दिवाली मनाकर बहुत खुशी हुई. दिवाली मनाने वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं!"

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अमेरिका में भी धूमधाम से मनाई जाती है दिवाली
अमेरिका में दिवाली को बहुत बड़े स्तर पर पहचान मिली हुई है. साल 2009 में बराक ओबामा व्हाइट हाउस में दिवाली मनाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे।.तब से यह परंपरा चलती आ रही है. पिछले साल 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई थी. इतना ही नहीं न्यूयॉर्क शहर ने 2023 में ही दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया था.जिसके तहत 2024 में पहली बार बच्चों को दिवाली की छुट्टी मिली.

इस बीच अमेरिकी डाक सेवा (USPS) ने दिवाली के मौके पर एक खास 'दिवाली फॉरएवर' डाक टिकट भी जारी किया है. जिस पर रंगोली की खूबसूरत डिजाइन बनी है. वाशिंगटन में भारतीय दूतावास के एक कार्यक्रम में इसका अनावरण किया गया. भारतीय समुदाय की भारी मांग को देखते हुए ऐसी 2 करोड़ डाक टिकटें छापी गई हैं. एक अधिकारी के अनुसार, भारतीय समुदाय की मजबूत पैरवी के कारण टिकटों की यह संख्या सामान्य से कुछ अधिक रखी गई. एक अधिकारी ने कहा, "हमने रंगोली डिजाइन वाली 2 करोड़ डाक टिकटें छापी हैं और हमें खुशी है कि भारतीय समुदाय इनका आनंद उठाएगा." उन्होंने कहा कि डाक टिकट संग्रह करने वाले लोग भी इन्हें खरीदने की उम्मीद है 2016 के बाद यह दूसरा मौका है जब अमेरिका ने दिवाली पर कोई विशेष डाक टिकट जारी किया है.

इनपुट-आईएएनएस

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About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है. संपर्क करें- Mail Id- dikshac@abpnetwork.com, X-https://x.com/Diksha29chhabra
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Published at : 06 Nov 2026 09:48 AM (IST)
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