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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागणेश चतुर्थी पर ट्रंप के राजदूत सर्जियो गोर मुंबई पहुंचे, बोले- 'लालबागचा राजा...'

गणेश चतुर्थी पर ट्रंप के राजदूत सर्जियो गोर मुंबई पहुंचे, बोले- 'लालबागचा राजा...'

गणेश चतुर्थी 2026 पर अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर मुंबई पहुंचे. उन्होंने मुंबईचा राजा और लालबागचा राजा के दर्शन किए और गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दीं.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 15 Sep 2026 07:38 AM (IST)
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गणेश चतुर्थी के उत्सव का रंग मुंबई में देखते ही बनता है. इसी खास मौके पर भारत में मौजूद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी मुंबई पहुंचे और उन्होंने प्रसिद्ध गणपति पंडालों में जाकर बप्पा के दर्शन किए. सर्जियो गोर ने मुंबई के मशहूर मुंबईचा राजा और लालबागचा राजा के दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने गणेश उत्सव की भव्यता और लोगों की आस्था को करीब से देखा.

अमेरिकी राजदूत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर मुंबई दौरे की जानकारी साझा की. उन्होंने लिखा कि मुंबईचा राजा और लालबागचा राजा के दर्शन करना उनके लिए खुशी की बात रही. उन्होंने गणेश उत्सव को आस्था और समुदाय का ऐसा जीवंत उदाहरण बताया, जो लोगों को एक साथ जोड़ता है. सर्जियो गोर ने गणेश चतुर्थी मनाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दीं. उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर उनकी मुंबई यात्रा और गणपति दर्शन की तस्वीरें चर्चा में आ गईं.

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मुंबई में गणेश उत्सव का अलग ही रंग

मुंबई का गणेश उत्सव देश ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है. गणेश चतुर्थी के दौरान शहर के अलग-अलग हिस्सों में बड़े-बड़े पंडाल सजाए जाते हैं और लाखों श्रद्धालु गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. लालबागचा राजा मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणपति उत्सवों में शामिल है. यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. वहीं मुंबईचा राजा भी गणेश भक्तों के बीच खास पहचान रखता है. अमेरिकी राजदूत का इन दोनों प्रमुख गणपति स्थलों पर पहुंचना भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति उनकी रुचि को भी दिखाता है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 15 Sep 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
MUMBAI Sergio Gor Ganesh Chaturthi 2026
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