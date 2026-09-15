गणेश चतुर्थी पर ट्रंप के राजदूत सर्जियो गोर मुंबई पहुंचे, बोले- 'लालबागचा राजा...'

गणेश चतुर्थी के उत्सव का रंग मुंबई में देखते ही बनता है. इसी खास मौके पर भारत में मौजूद अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर भी मुंबई पहुंचे और उन्होंने प्रसिद्ध गणपति पंडालों में जाकर बप्पा के दर्शन किए. सर्जियो गोर ने मुंबई के मशहूर मुंबईचा राजा और लालबागचा राजा के दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने गणेश उत्सव की भव्यता और लोगों की आस्था को करीब से देखा.

अमेरिकी राजदूत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर मुंबई दौरे की जानकारी साझा की. उन्होंने लिखा कि मुंबईचा राजा और लालबागचा राजा के दर्शन करना उनके लिए खुशी की बात रही. उन्होंने गणेश उत्सव को आस्था और समुदाय का ऐसा जीवंत उदाहरण बताया, जो लोगों को एक साथ जोड़ता है. सर्जियो गोर ने गणेश चतुर्थी मनाने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं भी दीं. उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर उनकी मुंबई यात्रा और गणपति दर्शन की तस्वीरें चर्चा में आ गईं.

Delighted to visit Mumbai Cha Raja and Lalbaugcha Raja. A truly vibrant expression of faith and community that brings people together. Wishing everyone celebrating a wonderful Ganesh Chaturthi. pic.twitter.com/32XzTxbzmw — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) September 14, 2026

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मुंबई में गणेश उत्सव का अलग ही रंग

मुंबई का गणेश उत्सव देश ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है. गणेश चतुर्थी के दौरान शहर के अलग-अलग हिस्सों में बड़े-बड़े पंडाल सजाए जाते हैं और लाखों श्रद्धालु गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. लालबागचा राजा मुंबई के सबसे प्रसिद्ध गणपति उत्सवों में शामिल है. यहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. वहीं मुंबईचा राजा भी गणेश भक्तों के बीच खास पहचान रखता है. अमेरिकी राजदूत का इन दोनों प्रमुख गणपति स्थलों पर पहुंचना भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति उनकी रुचि को भी दिखाता है.

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