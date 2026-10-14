केंद्र की एक योजना के लिए BJP, कांग्रेस और विजय सरकार ने कर दी बड़ी मांग, रिपोर्ट में खुलासा

शहरी गरीबों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाली केंद्र सरकार की एक अहम योजना का भविष्य अधर में नजर आ रहा है. योजना के लिए फंड जारी करने और आगे की व्यवस्था स्पष्ट करने की मांग को लेकर अलग-अलग दलों की सरकारों वाले कम से कम पांच राज्यों ने केंद्र को पत्र लिखा है. राज्यों का कहना है कि समय पर पैसा नहीं मिलने से स्वयं सहायता समूहों का काम प्रभावित हो सकता है. इससे लाभार्थियों को बैंक से कर्ज मिलने, ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाने और अपनी आजीविका चलाने में परेशानी हो सकती है.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र को पत्र लिखने वाले राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा शामिल हैं. तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके), कर्नाटक में कांग्रेस और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है. इन राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से बकाया राशि जारी करने और नई योजना को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है. तमिलनाडु ने 350 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र ने 80.99 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश ने 101 करोड़ रुपये और त्रिपुरा ने 6.5 करोड़ रुपये मांगे हैं.

2014 में शुरू हुआ मिशन, 10 लाख से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह बने

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) वर्ष 2014 में शुरू हुआ था और अक्टूबर 2024 तक चला. इस दौरान 10 लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह बनाए गए. योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देना, उनकी आमदनी बढ़ाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना था.

योजना बंद होने के बाद केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने दीनदयाल जन आजीविका योजना-शहरी (डीजेएवाई-एस) नाम से एक पायलट परियोजना शुरू की, जो दिसंबर 2025 तक चली. इस परियोजना को नई योजना लागू करने की दिशा में शुरुआती कदम माना गया था. हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, अब नई योजना पर आगे बढ़ने की संभावना नहीं है. ऐसे में पुरानी योजना बंद होने और नई व्यवस्था स्पष्ट नहीं होने से राज्यों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है.

तमिलनाडु ने मांगे 350 करोड़ रुपये, 18.70 लाख सदस्य जुड़े

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर वर्ष 2026-27 के लिए 350 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की. उन्होंने बताया कि राज्य के चेन्नई और तिरुपुर शहरों को पायलट परियोजना के लिए चुना गया था. मुख्यमंत्री के मुताबिक, पायलट परियोजना के दौरान करीब 1.26 लाख ऐसे परिवारों की पहचान की गई, जिनकी आजीविका कमजोर थी और जिन्हें सहायता की जरूरत थी. इसके अलावा लगभग 2,500 स्वयं सहायता समूह बनाए गए. इससे योजना को बड़े स्तर पर लागू करने के लिए आधार तैयार हुआ.

विजय ने पत्र में कहा कि मंत्रालय ने सभी राज्यों को मौजूदा मिशन व्यवस्था और कर्मचारियों को बनाए रखने की सलाह दी थी, ताकि लाभार्थियों को मिलने वाली सेवाएं बंद न हों. लेकिन तमिलनाडु में अप्रैल 2025 तक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए उपलब्ध पूरा फंड खर्च हो चुका था. राज्य में इस मिशन के तहत 1.72 लाख स्वयं सहायता समूह हैं, जिनसे 18.70 लाख सदस्य जुड़े हुए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में इन समूहों को बढ़ावा देना गरीब परिवारों को रोजगार, आर्थिक मदद और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए जरूरी है. मांगी गई राशि से मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखने, पहले से बने सामुदायिक संगठनों को मजबूत करने और जरूरी कर्मचारियों व सेवाओं को जारी रखने में मदद मिलेगी.

त्रिपुरा में दो साल से नया फंड नहीं, 6.5 करोड़ रुपये मांगे

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने 11 सितंबर को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर राज्य के शहरी आजीविका मिशन की खराब होती वित्तीय स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि इस योजना ने स्वयं सहायता समूहों, क्षेत्र स्तरीय संगठनों, सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों और बैंक सखियों के माध्यम से शहरी गरीबों, खासकर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है.

साहा के अनुसार, पिछले दो वर्षों में मंत्रालय से कोई नया फंड नहीं मिला है. इससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले समूहों और लाभार्थियों को परेशानी हो रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि पैसा नहीं मिलने से स्वयं सहायता समूहों का बैंकों से जुड़ाव कमजोर हो सकता है और उन्हें संस्थागत कर्ज मिलने में दिक्कत आ सकती है. इससे वर्षों में तैयार की गई सामुदायिक व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है.

इससे पहले जुलाई में त्रिपुरा सरकार ने 6.50 करोड़ रुपये की बकाया देनदारियों का भुगतान करने की मांग की थी. राज्य में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 6,796 स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं. ये समूह मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, कैंटीन चलाने, स्कूली वर्दी सिलने और नगर निकायों से जुड़े कामों में योगदान देते हैं.

महाराष्ट्र में वेतन और ब्याज सब्सिडी की देनदारियां बढ़ीं

महाराष्ट्र के राज्य मिशन ने 29 सितंबर को मंत्रालय को पत्र लिखकर केंद्र के हिस्से के रूप में 80.99 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की. राज्य का कहना है कि इस राशि से पुराने बकाये चुकाने और नई योजना को शुरू करने में मदद मिलेगी. महाराष्ट्र के मुताबिक, मंत्रालय ने राज्यों को डीजेएवाई-एस पायलट योजना का विस्तार करने और इसे एक अक्टूबर 2024 से लागू करने के लिए कहा था. लेकिन राज्य को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए आखिरी बार मार्च 2024 में पैसा मिला था. यह राशि अब खर्च हो चुकी है.

राज्य मिशन ने बताया कि फंड की कमी से गंभीर वित्तीय संकट पैदा हो गया है. कर्मचारियों के वेतन, ब्याज सब्सिडी और समूहों को दिए जाने वाले रिवॉल्विंग फंड से जुड़ी देनदारियां हर महीने बढ़ रही हैं. इसी वजह से केंद्र से बकाया राशि जल्द जारी करने की मांग की गई है.

मध्य प्रदेश ने मांगे 101 करोड़ रुपये, कर्ज लेने वालों की ब्याज सब्सिडी का मुद्दा उठाया

मध्य प्रदेश सरकार ने 7 सितंबर को केंद्र को पत्र लिखकर 101 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की. इसमें राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए 13.71 करोड़ रुपये भी शामिल हैं. राज्य सरकार ने कहा कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बैंक से लिए गए कर्ज पर तय अवधि तक ब्याज सब्सिडी दी जाती थी. योजना बंद होने या आगे नहीं बढ़ाए जाने से पहले से स्वीकृत कर्ज पर मिलने वाली सब्सिडी की देनदारी अपने आप खत्म नहीं हो जाती.

सरकार के मुताबिक, कई लाभार्थी अब भी अपने बैंक ऋण चुका रहे हैं और कुछ कर्ज की अवधि योजना बंद होने के बाद तक जारी है. ऐसे में ब्याज सब्सिडी का बकाया नहीं मिलने से उन लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है, जिन्होंने सरकार समर्थित योजना के भरोसे कर्ज लेकर अपना काम शुरू किया था.

कर्नाटक में जुलाई 2025 से वेतन देने के लिए पैसे नहीं

कर्नाटक सरकार ने 6 सितंबर को मंत्रालय को पत्र लिखकर पूछा कि पायलट परियोजना के तहत जारी राशि का इस्तेमाल कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के लिए किया जा सकता है या नहीं. राज्य के मुताबिक, बेंगलुरु में पायलट परियोजना के लिए 4.48 करोड़ रुपये जारी किए गए थे.

पत्र में कहा गया कि जुलाई 2025 से कर्मचारियों का वेतन देने के लिए धन उपलब्ध नहीं है. इससे जमीनी स्तर पर योजना का काम प्रभावित हो रहा है. राज्य ने मंत्रालय से यह स्पष्ट करने को कहा कि पायलट परियोजना के लिए मिली राशि से कर्मचारियों का वेतन दिया जा सकता है या नहीं.

दिसंबर 2024 में सभी राज्यों तक योजना बढ़ाने की बात कही गई थी

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन बंद होने के बाद पायलट परियोजना 13 राज्यों के 25 शहरों में शुरू की गई थी. इसके बाद मंत्रालय ने 4 दिसंबर 2024 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर बताया था कि पायलट परियोजना का विस्तार पूरे देश में करने के लिए व्यय विभाग की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. जिन राज्यों में यह परियोजना शुरू नहीं हुई थी, उनसे नई योजना में बदलाव के लिए कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया था.

मंत्रालय ने यह भी कहा था कि लाभार्थियों को सहायता जारी रखने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूदा प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखा जा सकता है. हालांकि, कर्मचारियों पर होने वाला खर्च शहरी स्थानीय निकायों के अपने संसाधनों या मंत्रालय की योजनाओं के तहत राज्य को पहले से मंजूर राशि से पूरा किया जाना था.

पत्र के अनुसार, एक अक्टूबर 2024 से नई योजना को मंजूरी मिलने तक पायलट परियोजना या बदलाव की अवधि में प्रशासनिक व्यवस्था और योजना के संचालन पर राज्यों द्वारा किया गया खर्च नई योजना के तहत प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तावित किया जाना था.

मंत्रालय का पक्ष: दूसरी योजनाओं में भी काम आ रहे कर्मचारी और समूह

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के दिशानिर्देशों के तहत योजना चलाने के लिए सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जिम्मेदारी राज्यों की थी. सूत्र के मुताबिक, फिलहाल प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं में भी इन कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं.

सूत्र ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत बनाए गए स्वयं सहायता समूहों का इस्तेमाल केंद्र सरकार की दूसरी योजनाओं में किया जा रहा है. इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) तथा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शामिल हैं.

यह भी पढ़िएः CJP Protest Live: आशुतोष रांका-सौरव दास को 5 दिन की न्यायिक हिरासत, दीपके बोले- 'इमरजेंसी लगा दो'