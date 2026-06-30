ओडिशा में नई स्कूली किताबों को लेकर विवाद छिड़ गया है. साल 2020 में राज्य में नई शिक्षा नीति लागू की गई थी. इससे पहले साल किताबों में कई गलतियों को लेकर सवाल उठे थे, तो अब आठवीं क्लास की आर्ट एजुकेशन की बुक में फिल्मी गाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है.

कृति नाम की इस किताब में फिल्म हम दिल दे चुके सनम का चर्चित गाना निंबूड़ा-निंबूड़ा गीत शामिल किया गया है. यह पारंपरिक रूप से राजस्थानी लोकगीत है. इसके अलावा रिंद पोश माल गीत भी शामिल किए गए है. यह मिशन कश्मीर का गाना है.

सोशल मीडिया पर कटा बवाल, यूजर्स उठा रहे सवाल

ऐसे में किताबों में इस तरह के गाने शामिल किए जाने को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल कट गया है. यूजर्स सवाल उठा रहे हैं. सभी का कहना है कि ओडिशा के स्कूलों में ओरिया लोकगीत और शास्त्रीय संगीत को प्राथमिकता दी जाना चाहिए. साथ ही कई लोगों का कहना है कि लोकल कल्चरल और परंपरा को बढ़ावा देने वाले गीतों के सिलेबस में भी जगह मिलना चाहिए.

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पहले भी उठ चुके हैं शिक्षा नीति पर सवाल, कार्रवाई की मांग

कुछ वक्त पहले नई सिलेबस में 1678 गलतियां मिलने का मामला गरमाया था. तब शिक्षकों से लेकर विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना की थी. इधर, पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने जांच के आदेश दिए हैं. वहीं, निंबुड़ा जो राजस्थानी लोक गीत भी है, इसको लेकर भी जयपुर के लोगों ने नाराजगी जाहिर की है. साथ ही लोग कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं.

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