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'अमेरिकी दबाव में बल्कि...', UPI को लेकर विपक्ष के आरोपों को सरकार ने किया खारिज
यूपीआई पर लगाए गए चार्ज को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया आ गई है. विपक्ष ने दावा किया था कि सरकार ने अमेरिकी दबाव में यह फैसला लिया है, लेकिन सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है.
यूपीआई पर लगाए गए चार्ज को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया आ गई है. विपक्ष ने दावा किया था कि सरकार ने अमेरिकी दबाव में यह फैसला लिया है, लेकिन सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है.
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