गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'अमेरिकी दबाव में बल्कि...', UPI को लेकर विपक्ष के आरोपों को सरकार ने किया खारिज

'अमेरिकी दबाव में बल्कि...', UPI को लेकर विपक्ष के आरोपों को सरकार ने किया खारिज

यूपीआई पर लगाए गए चार्ज को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया आ गई है. विपक्ष ने दावा किया था कि सरकार ने अमेरिकी दबाव में यह फैसला लिया है, लेकिन सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है.

Written By : वरुण भसीन |  Updated at : 17 Sep 2026 02:38 PM (IST)
Preferred Sources

यूपीआई पर लगाए गए चार्ज को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया आ गई है. विपक्ष ने दावा किया था कि सरकार ने अमेरिकी दबाव में यह फैसला लिया है, लेकिन सरकार ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है.

 

अपडेट जारी है...

 

यह भी पढ़ें : मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 17 Sep 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
UPI Breaking News Abp News INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
मणिपुर राहत कैंप में मौतों पर SC सख्त, CJI ने पूछा- 'ठोस कदम क्यों नहीं उठाए'
इंडिया
PM Modi Birthday LIVE: राहुल गांधी ने PM मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, अखिलेश यादव क्या बोले
LIVE: राहुल गांधी ने PM मोदी को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, अखिलेश यादव क्या बोले
इंडिया
गोपाल कांडा के ठिकानों पर ED की रेड, वाटिका रियल एस्टेट फ्रॉड में एक्शन
गोपाल कांडा के ठिकानों पर ED की रेड, वाटिका रियल एस्टेट फ्रॉड में एक्शन
इंडिया
बंगाल BJP का PM मोदी को बर्थडे गिफ्ट, ऑफिस में लगाई प्रधानमंत्री की प्रतिमा, देखें वीडियो
बंगाल BJP का PM मोदी को बर्थडे गिफ्ट, ऑफिस में लगाई प्रधानमंत्री की प्रतिमा, देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

PM Modi 76th Birthday | Breaking: 25 साल का कीर्तिमान... बीजेपी का अभिमान! | BJP | Amit Shah
Houthis Attack on Saudi Arabia: हूती विद्रहियों ने देसी मिसाइल से मार गिराया F15, सऊदी को बड़ा झटका!
PM Modi 76th Birthday | Breaking: PM मोदी के जन्मदिन पर देशभर में जश्न का माहौल | BJP | Amit Shah
Lucknow Hit and Run Case: लव जिहाद के शैतान का डरावना खेल, पब्लिक के सामने गर्लफ्रेंड पर चढ़ा दी कार
हाइवे पर कारों की टक्कर..हादसा भयंकर। Jordan। Amman Accident। Viral News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
'अपना तेल और गैस कहीं और से...', 100% टैरिफ का बिल लाकर भारत से बोला US
बिहार
PM मोदी के जन्मदिन पर पप्पू यादव ने शेयर किया ये VIDEO, '...विवश हूं'
PM मोदी के जन्मदिन पर पप्पू यादव ने शेयर किया ये VIDEO, '...विवश हूं'
इंडिया
PM मोदी ने जन्मदिन पर महिलाओं के खाते में डाले 3 हजार रुपए, दिया बर्थडे गिफ्ट
PM मोदी ने जन्मदिन पर महिलाओं के खाते में डाले 3 हजार रुपए, दिया बर्थडे गिफ्ट
साउथ सिनेमा
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' दादा साहेब फाल्के सम्मान मिलते ही बोले अनंत नाग
'PM मोदी ने अवॉर्ड्स से नेपोटिज्म खत्म किया...' बोले अनंत नाग
क्रिकेट
IND-AFG तीसरे टी20 से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, स्टेडियम में एंट्री और पार्किंग का जानें प्लान
IND-AFG तीसरे टी20 से पहले दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट, स्टेडियम में एंट्री और पार्किंग का जानें प्लान
बिहार
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
‘आशीर्वाद का दीया’ पर भड़के भाई वीरेंद्र, बोले- मोदी कोई महापुरुष...
इंडिया
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ बिल के आगे नहीं झुकेगा भारत, कहा- 'जरूरी कदम उठाएंगे'
ट्रेंडिंग
अब किराए पर ले जाइए अपना गरबा पार्टनर, पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
अब किराए पर ले जाइए अपना गरबा पार्टनर, पोस्ट ने इंटरनेट पर मचाया बवाल
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget