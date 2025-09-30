Air India के प्लेन में विधायक राकेश प्रताप सिंह से बदसलूकी, किसने की धक्की-मुक्की और गाली-गलौज? 

उत्तर प्रदेश की गौरीगंज विधानसभा सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह के साथ एअर इंडिया के प्लेन में बदसलूकी हुई है. समाजवादी पार्टी (SP) के विधायक के साथ हवाई यात्री ने प्लेन में धक्का-मुक्की और गाली-गलौज की गई. फ्लाइट से उतरने के बाद विधायक की शिकायत पर आरोपी यात्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है.

दरअसल, समाजवादी पार्टी के विधायक के साथ यह घटना तब घटी जब वह एअर इंडिया के विमान से लखनऊ जा रहे थे. लेकिन बीच हवा में ही प्लेन में सवार एक यात्री ने उनके साथ धक्का-मुक्की की. जब एअर इंडिया का विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, वैसे ही विधायक राकेश प्रताप सिंह ने सरोजनीनगर पुलिस थाने में आरोपी यात्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस विधायक की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले में पड़ताल में जुट गई है.

(इस खबर को अपडेट किया जा रहा है.)