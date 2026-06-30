हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउत्तर प्रदेश के पहले दौरे पर जा रहे बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन, जानें क्यों है ये खास

उत्तर प्रदेश के पहले दौरे पर जा रहे बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन, जानें क्यों है ये खास

नितिन नबीन जब लखनऊ पहुंचेंगे तो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. कुछ बूथ अध्यक्षों के साथ भी वार्ता करेंगे. यूपी बीजेपी की नयी टीम के साथ भी चुनावी मंत्रणा करेंगे.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 30 Jun 2026 07:47 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पहली बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं. 3-4 जुलाई को नितिन नबीन लखनऊ के दौरे पर रहेंगे. नितिन नबीन जब से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद पहली बार आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश का दौरा करेंगे. हालाँकि इससे पहले वो एक बार मथुरा-वृंदावन का दौरा ज़रूर कर चुके हैं, लेकिन वह यह व्यक्तिगत कार्यक्रम था.

नितिन नबीन बिहार सरकार में मंत्री रहे और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. 5 बार के विधायक रहने के नाते नितिन नबीन का ज़मीनी अनुभव बहुत विशाल है. बिहार, यूपी का पड़ोसी राज्य है, दोनों ही राज्यों की संस्कृति और राजनीति आपस में मेल खाती हैं. जिस जातीय समीकरण के ताने बाने पर बिहार की राजनीति आगे बढ़ती है, उसी जातीय समीकरण का संपूर्ण विस्तार उत्तर प्रदेश की राजनीति में नज़र आता है. ऐसे में मूल रूप से बिहार से होने के नाते नितिन नबीन के अनुभव का फ़ायदा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिल सकता है.

लखनऊ में कई कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा

नितिन नबीन जब लखनऊ पहुंचेंगे तो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. कुछ बूथ अध्यक्षों के साथ भी वार्ता करेंगे. यूपी बीजेपी की नयी टीम के साथ भी चुनावी मंत्रणा करेंगे. यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप के साथ भी बैठक करेंगे. यूपी बीजेपी के कोर ग्रुप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक, संगठन महामंत्री धर्मपाल, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी भी शामिल हैं. यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जुलाई से आधिकारिक तौर पर चुनावी अभियान की शुरूआत कर देगी. नितिन नबीन यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीति और चुनावी कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे.

बीजेपी चुनावी अभियानों में जुटेंगे नितिन नबीन

यूपी बीजेपी के चुनावी अभियानों की समीक्षा करेंगे. इसके अलावा उत्तर प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे. इस बात की भी संभावना है कि नितिन नबीन यूपी बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ अलग अलग मुलाकात भी कर सकते हैं. सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि यूपी बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में संघ के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे.

सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि यूपी में चुनाव की दृष्टि से चुनाव घोषित होने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की रैलियों पर भी चर्चा हो सकती है. यही नहीं बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के यूपी दौरे पर की रूपरेखा भी इसी दौरे के दौरान तय हो जाएगी.

ये भी पढ़ें : 'मैं ये कहकर चंपत राय का बचाव नहीं कर रहा...', राम मंदिर चंदा चोरी पर VHP का विस्फोटक जवाब

बीएल संतोष संगठन के कई कामकाज की समीक्षा कर सकते हैं
नितिन नबीन के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी लखनऊ जाएंगे. बीएल संतोष का नितिन नबीन के साथ लखनऊ पहुंचना, कई सियासी सवालों का जवाब देता है. बीएल संतोष संगठन के कामकाज की समीक्षा कर सकते हैं. दोनों ही नेताओं का साथ पहुँचने का निहितार्थ यह भी है कि संघ और पार्टी दोनों एक पेज पर हैं. इसी संदेश को लेकर शायद बीएल संतोष और नितिन नबीन एक साथ यूपी दौरे पर जा रहे हैं.

यह भी पता चल रहा है कि नितिन नबीन और बीएल संतोष इस दौरे के दौरान ही यूपी बीजेपी के नए पदाधिकारियों को अलग अलग अभियानों का जिम्मा भी सौंप सकते हैं. सबसे महत्वपूर्ण रोल मीडिया, प्रचार और ब्रांडिंग का होगा. इसके अलावा चुनावी सर्वे, चुनावी मैनेजमेंट, चुनावी वॉर रूम, आईटी सेल और रैली संयोजक जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर इसी दौरे के दौरान चर्चा संभावित बताई जा रही है.

3-4 जुलाई को नितिन नबीन और बीएल संतोष के इस दौरे में ही विधानसभा प्रत्याशियों के लिए पैनल का प्रारूप भी तय किए जाने की संभावना है. यानि प्रत्याशी चयन में कितने लेयर होंगे और ज़िले से लेकर क्षेत्र, प्रदेश चुनाव समिति से लेकर केन्द्रीय चुनाव समिति तक टिकट बंटवारे के पैनल का आधार क्या होगा, यह इस बैठक में तय कर लिया जाएगा. इसीलिए नितिन नबीन और बीएल संतोष का एक साथ उत्तर प्रदेश दौरा करना महत्वपूर्ण है. इसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चुनावी आग़ाज़ माना जा रहा है.

यह भी पढ़ेंः जब सुबह तड़के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि PM मोदी को लगाओ फोन, बोले - 'वो उठ गए होंगे...'

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
Read More
Published at : 30 Jun 2026 07:44 PM (IST)
Tags :
News UP BJP UP Assembly Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
उत्तर प्रदेश के पहले दौरे पर जा रहे बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन, जानें क्यों है ये खास
उत्तर प्रदेश के पहले दौरे पर जा रहे बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन, जानें क्यों है ये खास
इंडिया
मैं भी एक इंसान, मेरे भी दुख-तकलीफ...बिना ट्रायल तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद ने सुनाई आपबीती
मैं भी एक इंसान, मेरे भी दुख-तकलीफ...बिना ट्रायल तिहाड़ जेल में बंद उमर खालिद ने सुनाई आपबीती
इंडिया
Operation Sindoor: '1000 पाकिस्तानी ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की पूरी War Strategy'
'1000 पाक ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की War Strategy'
इंडिया
'मॉडल ट्विशा की मौत का राज अभी भी दफ्न! रिटायर्ड जज और बेटे की जेल बढ़ी, CBI के अगले कदम पर सबकी नजर'
'मॉडल ट्विशा की मौत का राज अभी भी दफ्न! रिटायर्ड जज और बेटे की जेल बढ़ी, CBI के अगले कदम पर सबकी नजर'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'बॉर्डर' के बाद सनी देओल और अक्षय खन्ना स्क्रीन पर आमने-सामने हैं
कुदरत का डबल अटैक! Venezuela में भूकंप के बाद बाढ़ | Climate Crisis | Latest News
Farah Khan ने बताया क्यों Bigg Boss होस्ट करना था आसान, Lock Upp पर भी कही बड़ी बात
‘Ab Hoga Hisaab’ की स्टारकास्ट ने खोले कई राज, Sanjay Kapoor, Mouni Roy और Shaheer Sheikh की Interesting बातचीत
Mumbai Rains: मुंबई में आंधी-बारिश का डबल अटैक, उखड़े पेड़, रास्ते ब्लॉक, गाड़ियां तबाह | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में फिर से आने वाला है ऊर्जा संकट? स्टॉक में कितने दिनों का कच्चा तेल बचा? रिपोर्ट में हैरान करने वाला खुलासा
भारत में फिर से ऊर्जा संकट, स्टॉक में कितने दिनों का बचा कच्चा तेल? हैरान करने वाली आयी रिपोर्ट
महाराष्ट्र
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
शियाओं के खिलाफ गुस्सा, पत्नी से जुदाई और सालभर इंतजार... मुहर्रम पर फैयाज ने क्यों बांटे जहरीले कैप्सूल?
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
इंडिया
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
'अगर मैं मुस्लिम होता तो...', कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके के बयान ने मचाया बवाल
इंडिया
Monsoon Update: आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
आ गई गुड न्यूज, अगले 72 घंटे में बदल जाएगा मौसम, मॉनसून करेगा दिल्ली-यूपी समेत नॉर्थ इंडिया में बारिश
विश्व
Explained: जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक... क्या-क्या कमाल किए?
जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक बड़े कमाल
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget