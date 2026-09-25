UP चुनाव का BJP बना रही तगड़ा प्लान, केशव प्रसाद मौर्य की अमित शाह संग मीटिंग, बोले- '2027 में...'

उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई हैं. बीजेपी भी संगठन को मजबूत करने और चुनाव की तैयारी में जुटी है. इसी बीच उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की.

केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की. उन्होंने अमित शाह के साथ मुलाकात की तस्वीरें भी पोस्ट कीं और इसे शिष्टाचार भेंट बताया.

नई दिल्ली में करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणास्रोत माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री @amitshah जी से शिष्टाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ।



इस दौरान वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने के संकल्प एवं विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत… pic.twitter.com/CHwc1fBO7I — Keshav Prasad Maurya (@kpmaurya1) September 25, 2026

केशव प्रसाद मौर्य ने क्या लिखा?

केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की और उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया. उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान 2027 में उत्तर प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने के संकल्प और कई संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. उन्होंने अमित शाह के समय और मार्गदर्शन के लिए आभार भी जताया.

यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की शुरुआत में होने हैं. सितंबर में बीजेपी की कोर ग्रुप बैठक में भी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा हुई थी. बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए थे. बीजेपी ने चुनाव से पहले संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने पर भी जोर दिया है. पार्टी ने 'सेवा संकल्प अभियान' के जरिए सरकार के कामकाज और योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की तैयारी की है.

तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य

बीजेपी की ओर से 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का लक्ष्य सार्वजनिक रूप से रखा गया है. हालांकि, चुनाव का नतीजा क्या होगा, यह मतदाताओं के फैसले पर डिपेंड करेगा.