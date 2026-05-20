Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तापमान बढ़ने का कारण सक्रिय मौसम प्रणालियों का अभाव है।

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक जिला बांदा इस साल गर्मी के मौसम में लगातार सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है. पिछले एक महीने में यह दूसरी बार है जब बांदा न सिर्फ भारत का, बल्कि पूरी दुनिया का सबसे गर्म शहर बनकर सामने आया है, जबकि एशिया में तीसरी बार. बांदा जिले में सोमवार (18 मई, 2026) को दिन में तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पिछले 75 सालों में मई महीने में 18 तारीख को दर्ज होने वाला सबसे अधिकतम तापमान है. इससे पहले 27 अप्रैल, 2026 को भी बांदा में 47.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था.

वहीं, दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी और लू (हीटवेव) की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने बुधवार (20 मई, 2026) को राष्ट्रीय राजधानी के लिए येलो अलर्ट को बढ़ाकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है. दिल्ली में बुधवार (20 मई) को तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. अगले दो दिनों तक लू से लेकर भीषण लू यानी हीटवेव से सिवियर हीटवेव जैसी परिस्थितियां बने रहने की आशंका है, जबकि इसके बाद भी गर्मी से राहत मिलने के संकेत नहीं है. IMD के अनुसार, अगले सात दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा.

दिल्ली में 5 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट

IMD ने बुधवार (20 मई, 2026) को दिल्ली के लिए अगले पांच दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया. विभाग का कहना है कि इस सप्ताह दिन का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने की संभावना नहीं है. बता दें कि मौसम विभाग हीटवेव यानी लू तब घोषित करता है, जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाए और सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री ज्यादा रहे.

मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि तापमान बढ़ने की मुख्य वजह सक्रिय मौसम प्रणालियों का अभाव है. स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने कहा कि फिलहाल इलाके में कोई पश्चिमी विक्षोभ या साइक्लोनिक सर्क्युलेशन्स एक्टिव नहीं है, जबकि पश्चिमी और उत्तर-पश्चिमी इलाकों से आने वाली गर्म और शुष्क हवाएं लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रही हैं.

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क्या होता है IMD का ऑरेंज अलर्ट?

IMD का ऑरेंज अलर्ट लोगों को सतर्क रहने और जरूरी कदम उठाने की चेतावनी देता है. इसका मतलब है कि मौसम की स्थिति और खराब हो सकती है, जिससे सामान्य जनजीवन तक प्रभावित हो सकता है. यह अलर्ट खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरे की ओर भी संकेत करता है.

हीटवेव से बचाव के लिए IMD की सलाह

तापमान मध्यम होने पर भी संवेदनशील लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम बना रहता है, खासकर नवजात बच्चों, बुजुर्गों और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए.

धूप और गर्मी के सीधे संपर्क से बचें. हल्के रंग के, ढीले और सूती कपड़े पहनें. सिर को कपड़े, टोपी या छाते से ढककर रखें.

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बार-बार पानी पीते रहें, चाहे प्यास न भी लगे.

घर और गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें.

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