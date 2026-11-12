यूपी विधानसभा चुनाव 2027: BJP नहीं सपा-कांग्रेस के लिए बनेगा ओवैसी-आजाद का गठजोड़ मुसीबत?

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन का ऐलान कर दिया है. भले ही दावा किया जा रहो कि यह गठबंधन मौजूदा बीजेपी सरकार की किलेबंदी करने के लिए बनाया गया हो, लेकिन इससे होने वाला नुकसान सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी को राज्य में पड़ सकता है. आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) और AIMIM के गठबंधन ने दावा किया कि वह बीजेपी को राज्य में तीसरी बार सत्ता में आने से रोकेगा. लेकिन राजनीतिक एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं मानते हैं. लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोनों पार्टी प्रमुखों ने संयुक्त रूप से इसका ऐलान किया है.

इस गठबंधन का नाम सामाजिक परिवर्तन मोर्चा दिया गया है. इसका फोकस मुसलमानों और जाटव दलितों के वोटबैंक पर है. यह दोनों कम्युनिटी 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का साथ देते रही हैं. इनकी हिस्सेदारी 30 प्रतिशत राज्य में है. ऐसे में यह मोर्चा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगा सकता है.

ओवैसी की पार्टी को 2022 में एक भी सीट नहीं मिली थी

2022 के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो AIMIM ने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था. तब एक भी सीट नहीं मिली थी. लगभग ओवैसी की पार्टी को 0.49 प्रतिशत वोट ही मिले थे. वहीं आजाद की पार्टी को 0.13 प्रतिशत वोट ही हासिल हुए थे. ऐसे में चुनावी सरगर्मी बढ़ने के पहले अखिलेश यादव का राम मंदिर जाने का फैसला भी आलोचनाओं में है. ऐसे में बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, जिसको लेकर सपा प्रमुख पर पार्टी हमलावर है.

नए गठबंधन का सीएम फेस होंगे चंद्रेशखर आजाद

2027 चुनाव को लेकर नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद को गठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है. इससे पहले ओवैसी ने कई दफा समाजवादी पार्टी से संपर्क करते हुए गठबंधन की कोशिश की थी. लेकिन अखिलेश यादव ने उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया सपा की तरफ से AIMIM का साथ न मिलने के बाद ओवैसी ने चंद्रशेखर का हाथ थामा है. यह उनकी राज्य में पार्टी की पैठ बनाने की कोशिश भर है.

ओवैसी-आजाद का सामाजिक परिवर्तन मोर्चा लाएगा बदलाव?

एक तरफ से औवेसी ने भरोसा जताया है कि यह गठबंधन बीजेपी को सत्ता में तीसरी बार रोकेगा, तो वहीं आजाद ने इस गठबंधन को तीसरा मोर्चा कहने की जगह इसे सामाजिक परिवर्तन मोर्चा कहकर संबोधित किया है. साथ ही कहा है कि यह तीसरा नहीं, पहला मोर्चा है. ओवैसी और आजाद की नजर उस 40 प्रतिशत वोट बैंक पर नजर है, जिसे इंडिया गठबंधन यानी सपा और कांग्रेस का माना जाता है. ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि यह गठबंधन विपक्ष को ही नुकसान पहुंचाएगा. यह चिंता की लकीर कांग्रेस और सपा दोनों के लिए है.

कांग्रेस बोली- विनाशकारी मोर्चा

इधर, कांग्रेस नेता विजय थोट्टाथिल ने इस गठबंधन के खतरे को स्वीकार करते हुए इसे तीसरा मोर्चा न कहते हुए, विनाशकारी मोर्चा करार दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी हमेशा से बीजेपी की बी टीम रहे हैं. जो अल्पसंख्यक वोट को बांटते हैं. आजाद को भी अब इस साजिश में शामिल कर लिया है. इससे यूपी को नुकसान होगा, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष वोोटं को बांटकर यह बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद करेगा.

सपा और कांग्रेस के लिए चुनावी चुनौती

इस गठबंधन के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं. माना जा रहा है कि यह गठबंधन सपा और कांग्रेस की चुनावी संभावनाओं को कम कर सकता है. साथ ही बहुजन समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकता है.

इधर, ओवैसी अपनी रैलियों में लगातार मुस्लिम वोट बैंक को साधने में जुटे हैं और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को पर्याप्त जगह न मिलने को लेकर अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं. उन्होंने कई बार आरोप लगाया है कि सपा ने इस समुदाय को एक वोट बैंक की तरह की इस्तेमाल किया है. ऐसे में ओवैसी में स्पष्टवादी और द्दढ़ नेता के रूप में छवि है. मुस्लिम मतदाताओं के बीच धारणा है कि AIMIM के विधायकों के बीजेपी के साथ जाने की संभावना नगण्य है.

क्या है ओवैसी और आजाद की राजनीति

दरअसल, एनडीए और इंडिया गठबंधन के बाद यह गठबंधन ऐसे राजनीतिक खालीपन को भरने की कोशिश में जुटा है, जो इसके नेताओं के अनुसार विपक्षी गुट खाली छोड़ देते हैं, या नजरंदाज कर देते हैं. ओवैसी ने बार-बार सपा और कांग्रेस पर आरोप मढ़ा है कि वे इस समुदाय को उचित राजनीतिक नेतृत्व दिए बिना वोट हासिल करना चाहते हैं. ओवैसी ने अब्दुल का इस्तेमाल करते हुए कहा कि जो लोग सपा और कांग्रेस नेताओं का कालीन बिछाते हैं, वे अब यूपी में विधायक बनेंगे.

वहीं, आजाद की पार्टी का पूरा जोर दलित और पिछड़ों की राजनीति पर है. ऐसे में सपा के वोट बैंक पर खतरा मंडराना लाजमी है.

राम मंदिर जाने का फैसला, अखिलेश के लिए बना मुसीबत

इधर, अखिलेश की छवि दोहरेपन की राजनीति से घिरती नजर आ रही है. अखिलेश यादव ने जैसे ही अयोध्या के राम मंदिर जाने का फैसला किया है, उससे राजनीतिक बयानबाजी उनके खिलाफ होने लगी है. अब पार्टी के पास इसको पाटने की किसी तरह की वजह नजर नहीं आती है. ऐसे में प्रस्तावित दौरे पर जाने से हिंदु वोटर्स को साधने की कोशिश तो माना जा रहा है लेकिन कहीं न कहीं मुस्लिम मतदाता नाराज होने का खतरा भी बढ़ गया है. इधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मुलायम यादव के कार्यकाल के दौरान कार सेवकों पर हुई पुलिस फायरिंग के बाद अखिलेश माफी मांगे.

यूपी की राजनीति का जातिगत लैंडस्केप

अगर राज्य की राजनीति में वोटो की राजनीति पर नजर डालें तो मुसलमानों की हिस्सेदारी 19 प्रतिशत है, दलितों की 21 प्रतिशत और ओबीसी वर्ग की लगभग 41 प्रतिशत है. ऐसे में मुसलमान और दलित मिलाकर ही 40 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं. लेकिन जरूरी नहीं कि यह वोट में बदल जाएं. इसमें डेमोग्राफिक फैक्टर बहुत हद तक काम करता है, क्योंकि यूपी के चुनाव में पहले से ही बड़ी भीड़ है. यहां सपा, बसपा, कांग्रेस और एनडीए के भीतर बेहद ही छोटी-छोटी जाति आधारित पार्टियां शामिल हैं. इधर, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) भी यूपी में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए उतर चुकी है.

यूपी में पार्टियों का वोट शेयर कितना?

यूपी के वोट शेयर पर नजर डालें तो यहां 2022 में बीजेपी की हिस्सेदारी 41 प्रतिशत रही है. वहीं सपा की 32 प्रतिशत है. बसपा का 12.8 प्रतिशत है और कांग्रेस का 2.33 प्रतिशत है.

वहीं जातिगत आंकड़े देखें तो वैश्य और अन्य 4 प्रतिशत हैं. ठाकुर और राजपूत 6 प्रतिशत हैं. अन्य 1 प्रतिशत हैं. ब्राह्मण 8 प्रतिशत है. यादव 8 प्रतिशत हैं. यादवों के बिना ओबीसी 33 प्रतिशत हैं. जाटव दलितों के बिना 10 प्रतिशत हिस्सेदारी दलित समाज रखता है. जाटव दलित 11 प्रतिशत रखता है. मुस्लिम 19 प्रतिशत रखता है. ऐसे में देखना है कि ओवैसी और आजाद का यह नया मोर्चा कितनी हिस्सेदारी इन आंकड़ों से अपने हिस्से में दर्ज कर सकता है. इसके साथ ही बीजेपी का पारंपरिक वोट बैंक बना रहा तो एनडीए गठबंंधन के लिए किसी तरह की चिंता पैदा करता यह नया गठबंधन फिलहाल नजर नहीं आता है.