AIMIM सुप्रीमो और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच के शंकरपुर पहुंचकर 2027 चुनाव का आगाज कर दिया है. मंच से भाषण की शुरुआत करते ही ओवैसी ने कहा कि यहां पर कमजोरों की ताकत को मजबूत करने की कोशिश रहती है. उन्होंने आगे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लीडरशिप बने तो हमें संविधान की ताकत हासिल करनी होगी.

ओवैसी ने अपने अंदाज में कहा कि अगर हम सामाजिक इंसाफ को हासिल करना चाहते है तो पहले सियासी इंसाफ मिलना चाहिए. ओवैसी ने अपील की कि अपने वोट का इस्तेमाल सियासी लीडरशिप को मजबूत करने के लिए कीजिए. उन्होंने आगे कहा कि मेरी कोशिश होगी कि दोबारा यूपी में बीजेपी की सरकार न बने.

गठबंधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि अगर कोई बीजेपी को रोकने की कोशिश करता है मैं उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं. उन्होंने कहा कि इज्जत के साथ हिस्सेदारी की बात होगी तब हम साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब दरी नहीं बिछाई जाएगी.



बुलडोजर कार्रवाई को लेकर साधा निशाना

यूपी में बुलडोजर कार्रवाई पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि हम जानते हैं कि बुल्डोजर कहां चलता है हम जानते हैं कि किसकी जवानी को जेल में बर्बाद किया जा रहा है. यूपी में एनकाउंटर के नाम पर कई लोगों को तकलीफ दी जा रही है. ओवैसी ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री मैं आपको बताना चाह रहा हूं. शायद आप पढ़ना लिखना नहीं जानते. क्या यूपी बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नहीं बन गया है? उन्होंने आगे कहा कि यूपी में संभल की मस्जिद को तोड़ा गया और अधिकारियों ने उसमें आई लव मोहम्मद लिखा पोस्टर मिलने की बात कही.

सपा पर कसा तंज

खुद को बीजेपी की बी टीम बोलने पर ओवैसी ने निशाना साधते हुए कहा कि सपा के लोगों ने कहा कि ओवैसी आएगा तो बीजेपी को फायदा होगा. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोग बंगाल गए थे और अब उनके साथ के लोग बीजेपी में जा रहे हैं. इल्जाम हम पर लगते हैं, लेकिन कारनामे कोई और करता है.

इनपुट- (नीतीश कुमार पांडेय)

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