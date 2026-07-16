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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUP के अलीगढ़ निवासी अमन की पैदलयात्रा पहुंची आदिलाबाद, CM विजय से मिलने के तमिलनाडु जा रहा युवक

UP के अलीगढ़ निवासी अमन की पैदलयात्रा पहुंची आदिलाबाद, CM विजय से मिलने के तमिलनाडु जा रहा युवक

Telangana News: अमन ने बताया कि वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति से मिलेंगे और उनके द्वारा किए जा रहे विकास और कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद देंगे.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 16 Jul 2026 10:40 PM (IST)
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  • सीएम विजय के विकास कार्यों हेतु धन्यवाद और अनुरोध करेंगे।

उत्तर प्रदेश के अमन नाम के एक युवक ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से तमिलनाडु तक पदयात्रा शुरू की है. अमन की यह पदयात्रा गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पहुंच गई है. इससे पहले अमन ने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मिलने के लिए अलीगढ़ से हैदराबाद तक पदयात्रा की थी.

अब एक बार फिर वह मुख्यमंत्री विजय थलपति से मिलने के लिए राष्ट्रीय ध्वज लेकर यूपी के अलीगढ़ जिले से तमिलनाडु तक पदयात्रा पर निकल पड़ा है. इस महीने तीन जुलाई को अमन ने अलीगढ़ से अपनी पदयात्रा शुरू की थी और आज गुरुवार (16 जुलाई, 2026) वह तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पहुंच गया है. उसकी पदयात्रा का आज 14वां दिन है.

थलापति विजय से मिलने क्यों जा रहा अमन?

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति के प्रति प्रशंसा उनके तरफ से किए जा रहे विकास कार्यों और जनता को दी जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर खुशी व्यक्त करते हुए, अमन ने एबीपी न्यूज से बात की और कहा कि मुख्यमंत्री विजय थलपति से मिलने के लिए पदयात्रा करना उनकी इच्छा थी.

उन्होंने कहा कि देश को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति जैसे नेताओं की जरूरत है. उनके प्रति प्रशंसा के साथ-साथ, वह राज्य में उनके द्वारा की जा रही प्रगति से भी बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा कि यह निर्णय पदयात्रा के दौरान लिया गया था.

सीएम विजय से मिलकर उनके कामों के लिए धन्यवाद करेंगे अमन

अमन ने बताया कि वह इससे पहले 2025 में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से मिलने के लिए पदयात्रा पर गए थे और उनसे मुलाकात भी की थी. उन्होंने कहा कि वह फिलहाल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति से मिलने के लिए पदयात्रा पर हैं.

उन्होंने बताया कि वह आज तेलंगाना के आदिलाबाद जिले पहुंचे और यहां से हैदराबाद होते हुए 14 दिनों में तमिलनाडु पहुंचेंगे. वहां वह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति से मिलेंगे और उनके द्वारा किए जा रहे विकास और कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें धन्यवाद देंगे और उनसे आने वाले दिनों में देश की राजनीति में सक्रिय होने का अनुरोध भी करेंगे.

उन्होंने बताया कि पदयात्रा के दौरान कई लोग उनसे मिल रहे हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोग गरीब होने के नाते उनका स्वागत कर रहे हैं और उनके साथ सहयोग कर रहे हैं और इसी वजह से वह अपनी पदयात्रा जारी रख रहे हैं. 

यह भी पढ़ेंः कमरे में पति की लाश, खून से लथपथ पड़ा बेटा और फोन चला रही थी डॉक्टर पत्नी, कर्नाटक में मर्डर से सनसनी

Published at : 16 Jul 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu UTTAR PRADESH CM Vijay TELANGANA
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