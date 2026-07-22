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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'NEET पर बातचीत के लिए तैयार', किरेन रिजिजू बोले- संसद में गतिरोध के लिए कांग्रेस जोड़ रही नई शर्त

'NEET पर बातचीत के लिए तैयार', किरेन रिजिजू बोले- संसद में गतिरोध के लिए कांग्रेस जोड़ रही नई शर्त

Kiren Rijiju: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर NEET मुद्दे पर चर्चा नहीं करने के लिए बहाने ढूंढे जा रहे हैं तो यह सही नहीं है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 22 Jul 2026 04:29 PM (IST)
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केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कहा कि सरकार NEET परीक्षा पेपर लीक और उससे जुड़े सभी मामलों पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष चर्चा से बचने के लिए बहाने ढूंढ रहा है और तरह-तरह की शर्तें रख रहा है. राज्यसभा में मानसून सत्र के दौरान बोलते हुए रिजिजू ने कहा कि सत्र के पहले दिन से ही सरकार लगातार यह कह रही है कि वह NEET परीक्षा पेपर लीक समेत सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी तैयार थी और आज भी पूरी तरह तैयार है.

रिजिजू ने कहा, "अगर आप चर्चा नहीं करने के बहाने ढूंढ रहे हैं, तो यह सही नहीं है." उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए "100 प्रतिशत तैयार" है. उन्होंने सदन में कहा, "मैं सरकार का पक्ष रखना चाहता हूं. मानसून सत्र के पहले दिन से ही सरकार कह रही है कि हम सभी जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं. हम शुरू से ही NEET परीक्षा पेपर लीक पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और अब भी तैयार हैं."

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केंद्रीय मंत्री ने क्या कहा?

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने कांग्रेस नेताओं के साथ-साथ अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं को भी अपनी यह इच्छा बता दी है कि वह इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है. उन्होंने कहा कि चर्चा किस तरीके से होगी, इसका फैसला सभापति की अध्यक्षता में सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद किया जाएगा. रिजिजू ने कहा कि अगर विपक्ष चर्चा से बचने के लिए शर्तें रख रहा है और बहाने ढूंढ रहा है, तो यह सही तरीका नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहती है और यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह देश को बताए कि इस मामले में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाए हैं. रिजिजू का यह बयान ऐसे समय आया है जब संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी राज्यसभा में भारी हंगामा देखने को मिला. कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार विरोध किया.

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

विपक्षी दलों की ओर से बोलते हुए खड़गे ने कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक सदन में इस मुद्दे पर कोई बहस या चर्चा नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने NEET-UG परीक्षा में कथित गड़बड़ियों और जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी उठाया. हंगामे के दौरान खड़गे ने कहा, "NEET पर सही चर्चा तभी हो सकती है, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें. जब तक वह इस्तीफा नहीं देते, तब तक कोई बहस नहीं होगी." सदन में लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 22 Jul 2026 04:29 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha NEET Paper Leak KIren Rijiju
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