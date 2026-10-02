SIR के विरोध पर भड़के शिवराज, बोले- 'लोकतंत्र कुचलने का पाप कांग्रेस ने...'

स्पेशल इंटेंसिव रिविजन यानी एसआईआर का केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समर्थन किया है. उन्होंने शुक्रवार को पणजी में कहा कि मरे हुए लोगों और जो भारत के नागरिक नहीं है, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए. केंद्रीय मंत्री गोवा में एक कार्यक्रम में संबोधन दे रहे थे, तभी उन्होंने एसआईआर को लेकर अपनी बात रखी.

शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की तरफ से आयोजित सेवा की कहानी कार्यक्रम के मंच से एसआईआर को लेकर उठाए जा रहे सवाल पर आपत्ति जताते हुए पूछा कि अगर वोटर लिस्ट में कोई गलत नाम है, अगर कोई व्यक्ति अब जीवित नहीं है, तो क्या उसका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए? क्या उसे हटा दिया जाना चाहिए? अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है, तो क्या उसका नाम वोटर लिस्ट में रहना चाहिए?

चुनाव जीतने की प्रक्रिया स्वीकार कर लेती है: कांग्रेस

एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री चौहान की यह बातें, सियासी घमासान के बीच देखने को मिली है. चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर का मससद यह पक्का करना है कि कोई भी योग्य नागरिक न छूटे. कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल न हो. केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब भी वह चुनाव हारती है, तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है, जबकि जीतने पर चुनाव प्रक्रिया को स्वीकार कर लेती है.

GOA यानी Growth, Opportunity और Achievement



यहाँ समुद्र की अपारता है और सह्याद्री की सांस भी। pic.twitter.com/WxfM4uwkQj — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) October 2, 2026

कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ अभियान पर क्या बोले शिवराज?

चौहान ने कांग्रेस के लोकतंत्र बचाओ अभियान पर भी निशाना साधा. साथ ही पार्टी पर 1975 में लगाए गई इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया. चौहान ने इमरजेंसी और राजनीतिक विरोधियों की गिरफ्तारियों का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है. अगर किसी ने लोकतंत्र को कुचलने का पाप किया है, तो वह कांग्रेस थी.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब पार्टी और उसके नेतृत्व को बचाने के लिए लोकतंत्र बचाओ अभियान का इस्तेमाल कर रही है. चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया में कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं. चुनाव आयोग ने वोटर्स के लिए अपने नाम खोजने और वोटर रजिस्ट्रेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और आवेदन जमा करने की सुविधा भी दी है. साथ ही गोवा के लोगों से राज्य और देश के विकास में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का समर्थन करने की अपील की है.