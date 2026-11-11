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सऊदी झंडे वाले तेल टैंकर पर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरते वक्त हुआ हमला, केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी

सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि 10 नवंबर को भी लाइबेरिया के झंडे वाले तेल टैंकर VLCC MT FUJAIRAH ENERGY पर पर्सियन गल्फ से जरिए अल रुवैस से दुबई की तरफ जाते वक्त एक प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ था.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 11 Nov 2026 08:53 PM (IST)
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केंद्रीय पोर्ट और शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार (11 नवंबर, 2026) को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते हुए सऊदी अरब के झंडे वाले तेल टैंक NCC FAJR पर संभावित हमले की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस तेल टैंकर पर तीन भारतीय नाविक भी सवार थे, जिनके साथ-साथ जहाज के सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं.

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा, ‘हम इस स्थिति पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और अपने नाविकों की सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए शिप मैनेजमेंट कंपनी के साथ लगातार संपर्क में हैं.’

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MT Fujairah Energy पर हमले को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री

वहीं, एक अन्य X पोस्ट में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लाइबेरिया के झंडे वाले तेल टैंकर VLCC MT FUJAIRAH ENERGY पर प्रोजेक्टाइल हमले के बारे में बताया. उन्होंने पोस्ट में कहा, ’10 नवंबर को लाइबेरिया के झंडे वाले तेल टैंकर VLCC MT FUJAIRAH ENERGY पर पर्सियन गल्फ से जरिए अल रुवैस से दुबई की तरफ जाते वक्त एक प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ. इस जहाज पर 6 भारतीय नाविक सवार थे.’ 

उन्होंने कहा, ‘इस हमले में क्रू के 4 सदस्य घायल हो गए, जिसमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है, जिन्हें मामूली चोटें आई हैं और उन्हें आगे की मेडिकल जांच के लिए सुरक्षित रूप से किनारे पर पहुंचा दिया गया है.‘

भारत स्थिति पर लगातार बनाए हुए है नजर- सोनोवाल

सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, ‘जहाज के चालक दल के बचे 18 सदस्य सुरक्षित हैं, जिनमें 5 अन्य भारतीय नाविक भी शामिल हैं. हम स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और अपने नाविकों की सुरक्षा, मेडिकल केयर और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए जहाज का प्रबंधन करने वाली कंपनी के साथ लगातार संपर्क में हैं.’

संघर्ष के दौरान अब तक कुल 23 भारतीय नागरिकों की मौत

पिछले हफ्ते विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा था कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के दौरान अब तक 23 भारतीय नागरिकों की जान जा चुकी है, जिनमें 15 भारतीय नाविक शामिल हैं. वहीं, काला सागर के इलाके में कमर्शियल जहाजों पर हुए हमलों में 5 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है. 

यह भी पढ़ेंः कुलगाम में आतंकी हमले के बाद निशाने पर गृह मंत्री, महबूबा से पवन खेड़ा तक जानें किसने क्या कहा

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 11 Nov 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
Sarbananda Sonowal West Asia Conflicts Strait Of Hormuz
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