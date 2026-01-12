केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार (12 जनवरी, 2026) को भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच ट्रेड डील को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने कहा कि यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापारिक समझौते पर भारत की बातचीत अंतिम चरणों में है. उन्होंने यह भी कहा कि हम अमेरिका के साथ भी द्विपक्षीय ट्रेड डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं.

FTA को लेकर भी जारी है भारत-EU की बातचीत

केंद्रीय मंत्री ने यह बयान गुजरात के राजकोट जिले में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस के दौरान रीजनल MSME कॉन्क्लेव में दिया है. गोयल हाल ही में ब्रसेल्स से लौटे हैं, जहां उन्होंने EU ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी कमिश्नर मारोस सेफ्कोविक से भारत-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) पर बातचीत की थी. भारत की कोशिश EU के साथ होने वाले FTA में अधिक श्रम उपयोग वाले सेक्टर्स को जीरो ड्यूटी एक्सेस दिलाना है, जिसमें कपड़ा, चमड़ा, परिधान, रत्न और आभूषण और हस्तशिल्प शामिल हैं.

पीयूष गोयल ने X पर किया पोस्ट

गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'इस बातचीत के दौरान, हमने प्रस्तावित समझौते के मुख्य क्षेत्रों पर चर्चा की. हमने नियम-आधारित ट्रेडिंग फ्रेमवर्क और एक आधुनिक आर्थिक साझेदारी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो किसानों और MSME के हितों की रक्षा करती है. साथ ही भारतीय उद्योगों को ग्लोबल सप्लाई चेन में इंटीग्रेट करती है.'

राजकोट में आयोजित Vibrant Gujarat Regional Conference के दौरान आज Regional MSME Conclave में अपने विचार साझा करते हुए बड़ी प्रसन्नता हुई।



वाइब्रेंट गुजरात के 22 वर्ष प्रधानमंत्री @NarendraModi जी के दूरदर्शी नेतृत्व की जीवंत गाथा हैं। मोदी जी द्वारा 2003 में बोया गया छोटा सा बीज… pic.twitter.com/ZuSueiP5WC — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) January 12, 2026

सर्जियो गोर ने भारत के साथ ट्रेड को लेकर क्या कहा?

गोयल का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में नई दिल्ली में नियुक्त हुए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि भारत और अमेरिका लगातार ट्रेड डील पर बातचीत कर रहे हैं और अगली बैठक मंगलवार (13 जनवरी, 2026) को प्रस्तावित है.

अमेरिकी दूतावास में कार्यभार संभालने के दौरान स्टाफ और पत्रकारों से बातचीत करते हुए गोर ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शुभकामनाएं भेजी हैं. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच दोस्ती असली है और भारत और अमेरिका का रिश्ता सिर्फ आपसी हितों पर केंद्रित नहीं है, बल्कि उच्चतम स्तर पर बने रिश्तों से भी बंधे हुए हैं.'

सच्चे मित्र आपसी मतभेद सुलझा ही लेते हैं: गोर

उन्होंने आगे कहा, 'सच्चे मित्र कई मुद्दों पर असहमत हो सकते हैं, लेकिन आखिर में आपसी मतभेद को सुलझा ही लेते हैं.' गोर के मुताबिक, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार काफी महत्वपूर्ण है और इसके अलावा दोनों देश सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे.

