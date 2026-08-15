सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज से अपना चेहरा पोंछते हुए दिख रहे हैं। इस पर उन पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगा है।
केंद्रीय मंत्री ने किया तिरंगे का अपमान? वायरल वीडियो पर विवाद
Bandi Sanjay Kumar: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर केंद्रीय राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार का तिरंगे के कथित अपमान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और कई यूजर्स उनकी आलोचना कर रहे हैं.
- केंद्रीय मंत्री बंदी संजय पर तिरंगे से चेहरा पोंछने का आरोप।
- स्वतंत्रता दिवस के दौरान वायरल वीडियो ने विवाद गहराया।
- आधिकारिक प्रतिक्रिया के अभाव में वीडियो की सत्यता संदिग्ध।
केंद्रीय राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद बंदी संजय कुमार एक बड़े विवाद में फंस गए हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज से अपना चेहरा पोंछते हुए दिख रहे हैं. इस वीडियो को सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में उनकी कड़ी आलोचना हो रही है और उन पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया गया है. हालांकि, ताजा जानकारी के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है.
घटना की तारीख और स्थान की पुष्टि नहीं
यह कथित वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैल रहा है और कई यूजर्स इस हरकत की निंदा कर रहे हैं. बंदी संजय कुमार पहले भी अपने विवादित बयानों और कामों की वजह से चर्चा में रहे हैं. इस घटना की सही तारीख और जगह अभी साफ नहीं है और न ही मंत्री या उनके कार्यालय की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि या खंडन किया गया है.
स्वतंत्रता दिवस के दौरान सामने आया वीडियो
केंद्रीय मंत्री या भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया न आने के कारण यह विवाद अभी भी राजनीतिक हलकों में बना हुआ है. यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है और इस दौरान ध्वज संहिता के नियमों का पालन बहुत बारीकी से देखा जाता है.
सोशल मीडिया पर वीडियो बना जोरदार बहस का विषय
यह मामला सोशल मीडिया पर जोरदार बहस का विषय बना हुआ है और विपक्षी पार्टियों के इस घटना का इस्तेमाल भाजपा को निशाना बनाने के लिए करने की संभावना है. हालांकि, संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई औपचारिक टिप्पणी न होने के कारण, इस समय वीडियो की सच्चाई और संदर्भ की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है.
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Frequently Asked Questions
केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार किस विवाद में फंसे हैं?
इस घटना पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है?
भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। न ही मंत्री या उनके कार्यालय ने इसकी कोई पुष्टि या खंडन किया है।
क्या इस घटना की तारीख और स्थान की पुष्टि हुई है?
नहीं, इस कथित वीडियो की सही तारीख और जगह अभी साफ नहीं है। संबंधित अधिकारियों की ओर से भी कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं आई है।
यह घटना किस संदर्भ में सामने आई है?
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। इस दौरान ध्वज संहिता के नियमों का पालन बहुत बारीकी से देखा जाता है।