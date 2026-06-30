उत्तराखंड में 7,000 करोड़ की लागत से तैयार होंगी 5 सड़क परियोजनाएं, गडकरी ने योजना को दी मंजूरी

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाउत्तराखंड में 7,000 करोड़ की लागत से तैयार होंगी पांच सड़क परियोजनाएं, नितिन गडकरी ने योजना को दी मंजूरी

उत्तराखंड में 7,000 करोड़ की लागत से तैयार होंगी पांच सड़क परियोजनाएं, नितिन गडकरी ने योजना को दी मंजूरी

Nitin Gadkari Meeting: हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ-2027 के मद्देनजर इन परियोजनाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है. इन सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से श्रद्धालुओं की आवाजाही अधिक सहज और सुरक्षित हो सकेगी.

Written By : दानिश खान |  Updated at : 30 Jun 2026 06:30 PM (IST)
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नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड की करीब 7,000 करोड़ रुपये लागत की विभिन्न प्रस्तावित सड़क परियोजनाओं पर सहमति बनी. इस बैठक को राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

बैठक में पांच प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर हुई विस्तृत चर्चा

बैठक के दौरान पांच प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई और उन्हें आगे बढ़ाने पर सहमति बनी. इन परियोजनाओं में राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े स्पर मार्गों के माध्यम से संपर्क विस्तार भी शामिल है. इससे राज्य के दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से बेहतर तरीके से जोड़ा जा सकेगा. सड़क संपर्क मजबूत होने से न केवल स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी, बल्कि पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.

हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ-2027 को लेकर बढ़ जाता है महत्व

हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ-2027 के मद्देनजर इन परियोजनाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है. कुंभ मेले के दौरान देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं. ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होती है. इन नई सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से श्रद्धालुओं की आवाजाही अधिक सहज और सुरक्षित हो सकेगी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

सीमावर्ती राज्य में सड़क परियोजना सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण

इन परियोजनाओं का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सामरिक दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है. उत्तराखंड एक सीमावर्ती राज्य है, जहां सड़क नेटवर्क का मजबूत होना सुरक्षा के लिहाज से भी आवश्यक है. बेहतर सड़कें न केवल सेना की आवाजाही को आसान बनाती हैं, बल्कि आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने में भी मददगार होती हैं. 

इसके अलावा, इन परियोजनाओं से राज्य के आर्थिक विकास को भी गति मिलने की उम्मीद है. सड़क संपर्क बेहतर होने से व्यापार और परिवहन की लागत में कमी आएगी, जिससे स्थानीय उद्योगों और व्यवसायों को लाभ मिलेगा. साथ ही, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच आसान होगी.

बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे. उन्होंने राज्य की आवश्यकताओं और परियोजनाओं के महत्व को रेखांकित करते हुए केंद्र से सहयोग का आग्रह किया. बैठक के दौरान परियोजनाओं को लेकर सकारात्मक रुख देखने को मिला, जिससे इनके शीघ्र क्रियान्वयन की उम्मीद बढ़ गई है.

उत्तराखंड के लिए परियोजनाओं को मंजूरी मिलना बड़ी उपलब्धि

उत्तराखंड में सड़क नेटवर्क का विस्तार लंबे समय से एक प्रमुख आवश्यकता रहा है. पहाड़ी भूगोल और मौसम की चुनौतियों के कारण यहां बुनियादी ढांचे का विकास अपेक्षाकृत कठिन रहा है. ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलना राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है.

आने वाले समय में यदि ये परियोजनाएं तय समयसीमा के भीतर पूरी होती हैं, तो उत्तराखंड की कनेक्टिविटी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि राज्य की समग्र विकास गति भी तेज होगी. कुंभ-2027 से पहले इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सरकार के लिए एक बड़ी प्राथमिकता रहेगा.

यह भी पढ़ेंः AI का भारतीय मॉडल और तकनीक की रणनीतिक स्वायत्तता... आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या है भारत सरकार की सोच?

Published at : 30 Jun 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
Nitin Gadkari Uttarakhand MODI GOVERNMENT DELHI
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