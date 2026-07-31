संसद की जिम्मेदारी है कि...,पप्पू यादव के प्रदर्शन पर किरेन रिजिजू का तंज

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों और संसद में जारी हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे आरोप कोई नई बात नहीं हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल अक्सर इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता संसद की कार्यसूची में शामिल महत्वपूर्ण विधेयकों और अन्य जरूरी कामकाज को पूरा करना है.

किरेन रिजिजू ने कहा कि देश का कामकाज लगातार चलता रहना चाहिए. देश को चलाने के लिए नए कानूनों की जरूरत होती है और संसद की जिम्मेदारी है कि वह बजट तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित करे. उन्होंने कहा कि अगर संसद लगातार हंगामे में उलझी रहे और सरकार आवश्यक विधेयकों को पारित न कर सके, तो फिर संसद के अस्तित्व का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा.

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सरकार ने विपक्ष को पर्याप्त समय दिया - किरेन रिजिजू

किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाती रहेगी. रिजिजू ने बताया कि सरकार ने विपक्ष को पर्याप्त समय दिया है और चर्चा के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं. उन्होंने कहा कि बाद में यह शिकायत नहीं की जानी चाहिए कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कर दिए गए, क्योंकि सरकार चर्चा के लिए तैयार रही है और पर्याप्त समय भी दिया गया है. सांसद पप्पू यादव की तरफ से संसद परिसर में किए गए प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि संसद या उसके परिसर में वेशभूषा बदलकर प्रदर्शन करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि सांसदों को अपनी जिम्मेदारी और पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए.

विपक्षी दलों पर निशाना रिजिजू ने निशाना साधा

किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद गंभीर चर्चा और जनहित के मुद्दों पर निर्णय लेने का मंच है, न कि नाटक या प्रदर्शन करने की जगह. उन्होंने कहा कि इस विषय पर लोकसभा अध्यक्ष पहले ही अपनी बात रख चुके हैं, इसलिए उन्हें इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है. विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए रिजिजू ने कहा कि जो राजनीतिक दल लगातार चुनाव हार रहे हैं, उन्हें दूसरों या छात्रों के मुद्दों को ढाल बनाकर संसद की कार्यवाही में बाधा नहीं डालनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. अगर कोई दल जनता के बीच काम करने के बजाय सिर्फ हंगामा और विरोध की राजनीति करेगा, तो जनता उसे गंभीरता से नहीं लेगी.

संसद में आने वाला हर विधेयक महत्वपूर्ण- किरेन रिजिजू

किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि संसद में आने वाला हर विधेयक महत्वपूर्ण होता है. उदाहरण के तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित प्रस्तावित विधेयक का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल संसद के सामने हैं, जिन पर चर्चा और निर्णय होना जरूरी है ताकि न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार संसद के माध्यम से देशहित से जुड़े जरूरी कानूनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और चाहती है कि सभी दल लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा में भाग लें तथा संसद की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलने दें.

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