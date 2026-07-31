#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासंसद की जिम्मेदारी है कि...,पप्पू यादव के प्रदर्शन पर किरेन रिजिजू का तंज

संसद की जिम्मेदारी है कि...,पप्पू यादव के प्रदर्शन पर किरेन रिजिजू का तंज

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में विपक्ष के हंगामे, पप्पू यादव के प्रदर्शन और महत्वपूर्ण विधेयकों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जरूरी बिलों को पारित कराना है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 31 Jul 2026 07:42 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों और संसद में जारी हंगामे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ऐसे आरोप कोई नई बात नहीं हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल अक्सर इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता संसद की कार्यसूची में शामिल महत्वपूर्ण विधेयकों और अन्य जरूरी कामकाज को पूरा करना है.

किरेन रिजिजू ने कहा कि देश का कामकाज लगातार चलता रहना चाहिए. देश को चलाने के लिए नए कानूनों की जरूरत होती है और संसद की जिम्मेदारी है कि वह बजट तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पारित करे. उन्होंने कहा कि अगर संसद लगातार हंगामे में उलझी रहे और सरकार आवश्यक विधेयकों को पारित न कर सके, तो फिर संसद के अस्तित्व का उद्देश्य ही क्या रह जाएगा.

ये भी पढ़ें: सैकड़ों किलोमीटर दूर से पहुंचे मददगार, असम में दिखी इंसानियत की मिसाल

सरकार ने विपक्ष को पर्याप्त समय दिया - किरेन रिजिजू 

किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाती रहेगी. रिजिजू ने बताया कि सरकार ने विपक्ष को पर्याप्त समय दिया है और चर्चा के अवसर भी उपलब्ध कराए हैं. उन्होंने कहा कि बाद में यह शिकायत नहीं की जानी चाहिए कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कर दिए गए, क्योंकि सरकार चर्चा के लिए तैयार रही है और पर्याप्त समय भी दिया गया है. सांसद पप्पू यादव की तरफ से संसद परिसर में किए गए प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि संसद या उसके परिसर में वेशभूषा बदलकर प्रदर्शन करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि सांसदों को अपनी जिम्मेदारी और पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए.

विपक्षी दलों पर निशाना रिजिजू ने निशाना साधा

किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद गंभीर चर्चा और जनहित के मुद्दों पर निर्णय लेने का मंच है, न कि नाटक या प्रदर्शन करने की जगह. उन्होंने कहा कि इस विषय पर लोकसभा अध्यक्ष पहले ही अपनी बात रख चुके हैं, इसलिए उन्हें इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है. विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए रिजिजू ने कहा कि जो राजनीतिक दल लगातार चुनाव हार रहे हैं, उन्हें दूसरों या छात्रों के मुद्दों को ढाल बनाकर संसद की कार्यवाही में बाधा नहीं डालनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. अगर कोई दल जनता के बीच काम करने के बजाय सिर्फ हंगामा और विरोध की राजनीति करेगा, तो जनता उसे गंभीरता से नहीं लेगी.

संसद में आने वाला हर विधेयक महत्वपूर्ण- किरेन रिजिजू

किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि संसद में आने वाला हर विधेयक महत्वपूर्ण होता है. उदाहरण के तौर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से संबंधित प्रस्तावित विधेयक का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल संसद के सामने हैं, जिन पर चर्चा और निर्णय होना जरूरी है ताकि न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार संसद के माध्यम से देशहित से जुड़े जरूरी कानूनों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और चाहती है कि सभी दल लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा में भाग लें तथा संसद की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलने दें.

ये भी पढ़ें: कावेरी के पानी पर तमिलनाडु-कर्नाटक के बीच विवाद, स्टालिन बोले- 'CM विजय की चुप्पी...'

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 31 Jul 2026 07:42 PM (IST)
Tags :
PARLIAMENT SESSION PAPPU YADAV KIren Rijiju
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
संसद की जिम्मेदारी है कि...,पप्पू यादव के प्रदर्शन पर किरेन रिजिजू का तंज
संसद की जिम्मेदारी है कि...,पप्पू यादव के प्रदर्शन पर किरेन रिजिजू का तंज
इंडिया
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
इंडिया
चीन सीमा पर सेना को रात पर जगना नहीं पड़ेगा, -42°C में भी नहीं जमेगा तेल
चीन सीमा पर सेना को रात पर जगना नहीं पड़ेगा, -42°C में भी नहीं जमेगा तेल
इंडिया
PoJK में चुनाव को भारत ने किया खारिज, बर्बरता पर पाकिस्तान को दो टूक
PoJK में चुनाव को भारत ने किया खारिज, बर्बरता पर पाकिस्तान को दो टूक
Advertisement

वीडियोज

Nia Sharma ने किया Relationship Soft Launch? Sikander Singh संग Photos ने मचाई हलचल
Bollywood News: अभिषेक बच्चन से क्यों टूटी थी करिश्मा कपूर की सगाई? सालों बाद डायरेक्टर के इस बड़े दावे ने मचाया तहलका! (31.07.26)
Sairaab:😱Ishan-Nayanika के रिश्ते पर परिजनों का बवाल, मुश्किल घड़ी में बुरी तरह टूटी Nayanika #sbs
PM Modi Video | Gen-Alpha: Gen-Alpha की आवाज...मोदी हैं तो विकास मुमकिन | NEET Paper Leak
24 घंटे...4 मर्डर...दिल्ली में लगता है डर !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoJK-बलूचिस्तान में बेकाबू हालात, मुनीर की सेना बोली- PAK में कानून...
PoJK-बलूचिस्तान में बेकाबू हालात, मुनीर की सेना बोली- PAK में कानून...
बिहार
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
दीपक के लिए क्यों 'जले' BJP के देवेश? पढ़ें Inside स्टोरी
क्रिकेट
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
2026 में कितने टेस्ट और खेलेगी टीम इंडिया? WTC फाइनल के लिए कितनी जीत जरूरी
साउथ सिनेमा
अल्लू अर्जुन की Raaka की मार्केट में तगड़ी डिमांड, OTT और Theatrical Rights के लिए मेकर्स ने मांगी रिकॉर्ड कीमत
अल्लू अर्जुन-एटली की 'राका' के OTT और थिएट्रीकल राइट्स के लिए मेकर्स ने मांगी इतनी तगड़ी रकम
दिल्ली NCR
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
ताहिर हुसैन को उम्रकैद, IB अफसर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान
इंडिया
Xप्लेन: तो भारत में इस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! हकीकत कितनी जुदा?
भारत में इस समाज में एक से ज्यादा पति या पत्नी की प्रथा! हकीकत कितनी जुदा?
इंडिया
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का इस्तीफा, जानिए कांग्रेस से बीजेपी तक का सफर
यूटिलिटी
सोलर पैनल योजना को सरकार ने दिए 5070 करोड़, हर वक्त मिलेगी सस्ती बिजली
सोलर पैनल योजना को सरकार ने दिए 5070 करोड़, हर वक्त मिलेगी सस्ती बिजली
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget