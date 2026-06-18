शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट में फूट की आंशकाओं के बीच पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय राउत की तरफ से दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बड़ी टिप्पणी की है. उन्होंने कहा कि शिवसेना में कौन सांसद क्या कर रहा है, ये हम नहीं जानते हैं. जब हमलोग कोई महत्वपूर्ण बिल लाते हैं, तब सभी राजनीतिक पार्टियों के सांसदों से बात करते हैं. उन्होंने कहा कि संजय राउत किसी को गाली दे रहे हैं, यह ठीक नहीं है.

संसद में कैसे काम होता है, यह बताने की जरूरत नहीं- रिजिजू

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से गुरुवार (18 जून, 2026) को मीडिया से बातचीत में कहा, ‘संसद में काम कैसे होता है, यह सभी पता है, उस पर अलग से बोलने की कोई जरूरत नहीं है. किस सांसद का क्या व्यवहार है और संजय राउत ने क्या कहा है, अगर हम उस पर जवाब देकर बैठेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा.’

उन्होंने कहा, ‘संसद के हर सदस्य अपने तरह से सोचते हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं और अपने भविष्य को तय करते हैं. हर पार्टी का भी काम करने की अपनी पद्धति होती है, अपना तरीका होता है. अब शिवसेना में किस सांसद को क्या काम करना है, ये मैं तो तय नहीं कर सकता हूं और हम तो संसद की कार्रवाई के दौरान प्रत्येक सांसद से सहयोग मांगते हैं.’

#WATCH | Delhi: On Shiv Sena (UBT) political crisis, Union Minister Kiren Rijiju says, "You can see what happens in the Parliament, I don't need to say anything separately. If we respond to what Sanjay Raut said, it won't look good because every MP thinks and works for their… pic.twitter.com/CYIUQBtEDr — ANI (@ANI) June 18, 2026

संजय राउत के बयान पर बोले रिजिजू

रिजिजू ने कहा, ‘देश के लिए जब भी कोई महत्वपूर्ण बिल हम संसद में लेकर आते हैं, तब हम सभी राजनीतिक पार्टियों और सांसदों की सहमति के लिए बात करते हैं, उनसे समर्थन और सहयोग मांगते हैं, ताकि बिल पारित हो. हमारी अपील रहती है कि सभी सरकार का साथ दें, क्योंकि काम देश के हित में है, लेकिन जब संजय राउत किसी को गाली देंगे या किसी पर आरोप लगाएंगे, तो उस पर जवाब देना हमारे लिए सही बात नहीं है. ये अच्छा नहीं लगेगा.’

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की यह प्रतिक्रिया तब सामने आई, जब उनसे शिवसेना (यूबीटी) गुट में फूट की कोशिश के लिए BJP पर निशाना साधने और एकनाथ शिंदे की तरफ से सांसदों को अगवा करने के संजय राउत के आरोपों पर सवाल किया गया.

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