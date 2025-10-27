‘बिहार में हमारी सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे’, तेजस्वी के बयान पर किरेन रिजिजू ने कसा तंज
Kiren Rijiju: केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बिहार के लोग और देश के लोग देख रहे हैं और हंस रहे हैं. यह कैसी भाषा है? तेजस्वी यादव पद के लिए इतने तड़प रहे हैं कि कुछ भी बोल देंगे.
बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच RJD नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव ने सोमवार (27 अक्टूबर, 2025) को कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे. उनके इस बयान पर अब सियासत तेज हो गई है. तेजस्वी के बयान पर अब केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पलटवार किया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस कानून को अब राज्य सरकार नहीं हटा सकती है.
किरेन रिजिजू ने IANS से बात करते हुए कहा, ‘यह तो आश्चर्य की बात है कि तेजस्वी यादव खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार कहते हैं और उनको इतना नहीं पता कि संसद में पारित हुआ कोई भी कानून राज्य सरकार नहीं हटा सकती है. उनको संविधान का ज्ञान नहीं है जो इस तरह की बात कर रहे हैं.’
उन्होंने कहा, ‘बिहार के लोग और देश के लोग देख रहे हैं और हंस रहे हैं. यह कैसी भाषा है? मेरी राय में तेजस्वी को कोई ज्ञान नहीं है. दूसरी बात, वह पद के लिए इतने तड़प रहे हैं कि कुछ भी बोल देंगे. मुस्लिमों का वोट हासिल करने के लिए ऐसे कह देंगे कि वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे. वह ऐसा कैसे कह सकते हैं?’
किरेन रिजिजू ने दी छठ महापर्व की बधाई
लोकआस्था के महापर्व छठ पर किरेन रिजिजू ने कहा, ‘छठ पूजा बहुत खास है. डूबते और उगते सूर्य की पूजा करना विश्व की भलाई के लिए है. यह महापर्व समाज के सभी समुदायों और वर्गों को एक साथ एक धागे में बांधता है. मैं छठ पूजा के मौके पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं.’
चारा घोटाले को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री?
चारा घोटाले को लेकर सीबीआई के पूर्व अतिरिक्त निदेशक उपेंद्र नाथ बिस्वास के बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘कांग्रेस के समय में कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी, वो सिर्फ एक परिवार में विश्वास करते थे. कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं की मानसिकता तो आप जानते ही हैं. उनके लिए एक परिवार ही सब कुछ है. चाहे सीबीआई हो या अदालत, उन्होंने सब कुछ अपनी मर्जी से चलाया. कभी संविधान या कानून का सम्मान नहीं किया. अधिकारियों ने जो खुलासे किए हैं, उससे अब सबके सामने साफ हो गया है कि कैसे कांग्रेस राज्य सरकारों पर दबाव बनाकर उन्हें सत्ता से हटाती थी और कैसे उन सरकारों में लोगों को बिना किसी वजह के परेशान करती थी.’
मुसलमानों को गुमराह करके कांग्रेस और RJD ने किया राज- रिजिजू
कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए किरेन रिजिजू ने कहा, ‘मुसलमानों को गुमराह करके और धोखा देकर कांग्रेस और राजद ने कई दशकों तक राज किया, लेकिन अब मुसलमान समझने लगे हैं, धीरे-धीरे उन्हें भी सच्चाई का अहसास होगा. धीरे-धीरे मुसलमान भी समझेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है और सभी को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी उनकी है.’
