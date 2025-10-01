हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामुसलमानों की किन योजनाओं को लेकर भिड़ गए असदुद्दीन ओवैसी और किरेन रिजिजू? सोशल मीडिया पर हुई झड़प!

मुसलमानों की किन योजनाओं को लेकर भिड़ गए असदुद्दीन ओवैसी और किरेन रिजिजू? सोशल मीडिया पर हुई झड़प!

Union Minister Kiren Rijiju: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप योजना को बंद दिया गया है, क्योंकि यह अन्य मंत्रालयों और विभागों की समान योजनाओं से ओवरलैप करती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 01 Oct 2025 11:28 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बीच बुधवार (01 अक्टूबर, 2025) को सोशल मीडिया पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली. दोनों नेता अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपस में भिड़ गए. उनके बीच विवाद का मुख्य कारण प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप और मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप योजना रहा, जिन्हें बंद होने को लेकर रिजिजू और ओवैसी के बीच आलोचना और पलटवार जारी रहा.

असदुद्दीन ओवैसी ने बुधवार (1 अक्टूबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. पोस्ट में ओवैसी ने आलोचना करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने स्कॉलरशिप को सिर्फ क्लास 9 और 10 तक सीमित कर दिया है, जबिक मुस्लिम छात्रों के बीच ड्रॉपआउट की समस्या क्लास 5 से ही शुरू हो जाती है.

ओवैसी की आलोचना पर केंद्रीय मंत्री ने किया पलटवार

ओवैसी के पोस्ट पर पलटवार करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप सिर्फ क्लास 9 और 10 तक ही सीमित है, क्योंकि संविधान के पढ़ाई के अधिकार (RTE) एक्ट के तहत क्लास एक से क्लास आठ तक के छात्रों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देना अनिवार्य है.

प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप के अलावा केंद्रीय मंत्री ने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप योजना को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने कहा कि इस फेलोशिप योजना को बंद दिया गया है, क्योंकि यह अन्य मंत्रालयों और विभागों की समान योजनाओं से ओवरलैप करती है.

रिजिजू ने आगे कहा, ‘यूजीसी और सीएसआईआर फेलोशिप योजना समाज के सभी वर्गों और समुदायों के उम्मीदवारों के लिए खुली हैं. इसमें अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार भी शामिल हैं. PMJVK और PM VIKAS जैसी योजनाएं ज्यादातक समावेशिता और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए लागू की जा रही है.’

ओवैसी ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप

ओवैसी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि RTE एक्ट को प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप को सीमित करने के लिए फिग लीफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है. प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप का उद्देश्य ड्रॉपआउट रेट को कम करना था, जो क्लास 9-10 से काफी पहले ही शुरू हो जाती है और ये अल्पसंख्यक परिवारों पर वित्तीय बोझ को कम करने में मददगार साबित होती है.

मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप योजना को लेकर ओवैसी ने कहा, ‘यह योजना उच्च शिक्षा और छात्रवृति में अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि अल्पसंख्यक कम प्रतिनिधित्व वाले समूह हैं. ऐसे में ओपन कैटेगरी का होना योजना की जरूरत को कम नहीं करता है.’

यह भी पढे़ंः क्या अमेरिका के दबाव में काम कर रही थी मनमोहन सरकार? चिदंबरम के बयान पर भड़के राशिद अल्वी

Published at : 01 Oct 2025 11:28 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Kiren Rijiju Right To Education AIMIM
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', व्हाइट हाउस में ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के पाकिस्तानी सांसद
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के PAK सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
क्रिकेट
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
Advertisement

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', व्हाइट हाउस में ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के पाकिस्तानी सांसद
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के PAK सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
क्रिकेट
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
बॉलीवुड
Photos: महारानी सीक्रेट नेकलेस पहन छा गईं प्रियंका चोपड़ा, अंबानी फैमिली और तृप्ति डिमरी संग दिए पोज
महारानी सीक्रेट नेकलेस पहन छा गईं प्रियंका चोपड़ा, अंबानी फैमिली और तृप्ति डिमरी संग दिए पोज
जनरल नॉलेज
Mahatma Gandhi: गांधी जी की मौत पर फूट-फूटकर रोए थे भारत के ये नेता, जिन्ना ने तो दे दिया था ऐसा बयान
गांधी जी की मौत पर फूट-फूटकर रोए थे भारत के ये नेता, जिन्ना ने तो दे दिया था ऐसा बयान
ट्रेंडिंग
श्रेया घोषाल ने महिला विश्वकप के आगाज पर गाया राष्ट्रगान! आवाज सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे- वीडियो वायरल
श्रेया घोषाल ने महिला विश्वकप के आगाज पर गाया राष्ट्रगान! आवाज सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे- वीडियो वायरल
हेल्थ
Cancer Treatment in Maharashtra: कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget