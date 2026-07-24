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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘उनकी मांगें सुनीं, फिर करेंगे बात’, सीजेपी के साथ 2 घंटे की बैठक के बाद जानें और क्या बोले जेपी नड्डा?

‘उनकी मांगें सुनीं, फिर करेंगे बात’, सीजेपी के साथ 2 घंटे की बैठक के बाद जानें और क्या बोले जेपी नड्डा?

JP Nadda on CJP Protest: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि हमने उनकी मांगें सुनी. सरकार इन मुद्दों पर पहले आंतरिक चर्चा करेगी और उसके बाद अगली बैठक में प्रतिनिधिमंडल को अपना जवाब देगी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 24 Jul 2026 06:35 PM (IST)
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नीट परीक्षा पेपर के विरोध में जारी प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को केंद्र सरकार के साथ बैठक कर अपनी मांगों को एक बार फिर से दोहराया. वहीं, सरकार की तरफ से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और पीएमओ राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के प्रतिनिधियों से बातचीत की.

दो घंटे तक चली बाचतीत के बाद जेपी नड्डा ने कहा कि आज हमने उनकी बातें सुनी हैं, हम कल दोपहर में फिर से मिलेंगे. सरकार इन मुद्दों पर पहले आंतरिक चर्चा करेगी और उसके बाद अगली बैठक में प्रतिनिधिमंडल को अपना जवाब देगी.

बैठक के बाद क्या बोले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक रांका के साथ दो घंटे तक चली बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि, ‘आज हमने आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर दो घंटे तक बातचीत की. यह बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूरी हुई. हमने उनकी बात सुनी. उनकी मुख्य रूप से तीन मांगें हैं और परीक्षा सुधार के संबंध में पांच सुझाव हैं.’ 

उन्होंने कहा, ‘हमनें उन्हें कहा है कि हम आज की बैठक में उठाए गए मुद्दों पर सरकार के साथ आंतरिक चर्चा करेंगे और इसके बाद कल शनिवार (25 जुलाई, 2026) को दोपहर में फिर से उनसे मिलेंगे और सरकार की साथ हुई चर्चा से उन्हें अवगत कराएंगे.’ 

सीजेपी की सरकार के तीन मांगें क्या?

जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में मुख्य रूप से तीन मांगों को दोहराया. इसमें पहली मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, दूसरी- पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा देने और तीसरी आंदोलन कर रहे लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई न करने और जिन पर केस दर्ज किए गए है, उन्हें वापस लिए जाने की मांग शामिल है.

सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने सरकार के साथ हुई बैठक के बाद कहा, ‘हमने सरकार को स्पष्ट किया है कि हमारी मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उन्हें केंद्रीय कैबिनेट से हटाया जाना है. हमने सरकार को बता दिया है कि यह मांग किसी भी स्थिति में वापस नहीं ली जाएगी.’ उन्होंने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि शनिवार दोपहर तक इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा. 

यह भी पढ़ेंः प्रदर्शन के बीच सरकार-CJP के बीच कहां बनी सहमति, किन मुद्दों पर बातें अटकी, जानें पूरी डिटेल्स

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 24 Jul 2026 06:35 PM (IST)
Tags :
JP Nadda MODI GOVERNMENT CJP Protest
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