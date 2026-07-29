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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाखरगे के आरोप पर नड्डा का पलटवार, बोले - 'दिल्ली पुलिस की कार्रवाई...'

खरगे के आरोप पर नड्डा का पलटवार, बोले - 'दिल्ली पुलिस की कार्रवाई...'

Monsoon Session: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि जो भी छात्र कार्यकर्ता आंदोलन करना चाहता है, उसे इसका सामना करना चाहिए. यहां तक कि मैंने भी इसका सामना किया है और एक बार नहीं, बल्कि कई बार किया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 29 Jul 2026 07:03 PM (IST)
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  • बोले, कानून हाथ में लेने वालों को परिणाम भुगतने होंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार (29 जुलाई, 2026) को राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया. उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की तरफ से लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया. साथ ही, इस दौरान उन्होंने देश में आपातकाल के दौरान अपनी गिरफ्तारी का भी जिक्र किया.

राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा

संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई कानून-व्यवस्था की सामान्य स्थिति का हिस्सा थी. मेरे दोस्त जॉन ब्रिटास ने जो कुछ भी कहा, जिसे हमें समझना चाहिए. मैं खुद कहना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की स्थिति है, जिसे हमें समझना चाहिए.’

उन्होंने कहा कि मैं खुद छात्र कार्यकर्ता रहा हूं. कांग्रेस के शासन के दौरान आपातकाल में मुझे कई बार क्लासरूम से गिरफ्तार किया गया था. मुझे गिरफ्तार किया गया था. जो कार्यकर्ता कानून को अपने हाथों में लेते हैं, उन्हें उसके नतीजे का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए. 

आपातकाल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, ‘ यह एक सामान्य स्थिति है. छात्र कार्यकर्ताओं का इसका सामना करना पड़ता है, जो लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ती है और पुलिस ने इसी के तहत उस दिन कार्रवाई की. विपक्ष इसे सनसनीखेज बनाना की कोशिश कर रही है, जबकि यह पुलिस की तरफ से की जाने वाली एक सामान्य कानून-व्यवस्था से संबंधित कार्रवाई है.’

उन्होंने साल 1975 से 1977 तक चले आपातकाल के दौरान एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में अपनी गिरफ्तारी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ‘जो भी छात्र कार्यकर्ता आंदोलन करना चाहता है, उसे इसका सामना करना चाहिए. यहां तक कि मैंने भी इसका सामना किया है और एक बार नहीं, बल्कि कई बार किया. जब देश में इमरजेंसी लगी थी, तब मुझे क्लास से एक नहीं, बल्कि दो बार गिरफ्तार किया गया था. इसलिए मैं समझता हूं कि यह एक बेहद सामान्य स्थिति है.’ 

यह भी पढ़ेंः राज्यसभा में पास हुआ ‘वंदे मातरम’ बिल, जानें सरकार ने क्या कहा?

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 29 Jul 2026 07:03 PM (IST)
Tags :
JP Nadda Rajya Sabha MONSOON SESSION DELHI POLICE

Frequently Asked Questions

जेपी नड्डा ने अपने छात्र जीवन के किस अनुभव का जिक्र किया?

उन्होंने बताया कि आपातकाल के दौरान उन्हें एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में क्लास से कई बार गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा कि छात्र कार्यकर्ताओं को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है।

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