खरगे के आरोप पर नड्डा का पलटवार, बोले - 'दिल्ली पुलिस की कार्रवाई...'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बोले, कानून हाथ में लेने वालों को परिणाम भुगतने होंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार (29 जुलाई, 2026) को राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का बचाव किया. उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे की तरफ से लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस की कार्रवाई का समर्थन किया. साथ ही, इस दौरान उन्होंने देश में आपातकाल के दौरान अपनी गिरफ्तारी का भी जिक्र किया.

राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा

संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा के नेता और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि दिल्ली पुलिस की कार्रवाई कानून-व्यवस्था की सामान्य स्थिति का हिस्सा थी. मेरे दोस्त जॉन ब्रिटास ने जो कुछ भी कहा, जिसे हमें समझना चाहिए. मैं खुद कहना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की स्थिति है, जिसे हमें समझना चाहिए.’

उन्होंने कहा कि मैं खुद छात्र कार्यकर्ता रहा हूं. कांग्रेस के शासन के दौरान आपातकाल में मुझे कई बार क्लासरूम से गिरफ्तार किया गया था. मुझे गिरफ्तार किया गया था. जो कार्यकर्ता कानून को अपने हाथों में लेते हैं, उन्हें उसके नतीजे का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए.

When I was a student activist, I was arrested many times from my classroom during the Emergency, when the Congress Party was in power. Such circumstances are a part of a student activist's journey. pic.twitter.com/9z4CUuuNvt — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) July 29, 2026

आपातकाल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, ‘ यह एक सामान्य स्थिति है. छात्र कार्यकर्ताओं का इसका सामना करना पड़ता है, जो लोग कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी ही पड़ती है और पुलिस ने इसी के तहत उस दिन कार्रवाई की. विपक्ष इसे सनसनीखेज बनाना की कोशिश कर रही है, जबकि यह पुलिस की तरफ से की जाने वाली एक सामान्य कानून-व्यवस्था से संबंधित कार्रवाई है.’

उन्होंने साल 1975 से 1977 तक चले आपातकाल के दौरान एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में अपनी गिरफ्तारी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, ‘जो भी छात्र कार्यकर्ता आंदोलन करना चाहता है, उसे इसका सामना करना चाहिए. यहां तक कि मैंने भी इसका सामना किया है और एक बार नहीं, बल्कि कई बार किया. जब देश में इमरजेंसी लगी थी, तब मुझे क्लास से एक नहीं, बल्कि दो बार गिरफ्तार किया गया था. इसलिए मैं समझता हूं कि यह एक बेहद सामान्य स्थिति है.’

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