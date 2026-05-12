Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पश्चिम एशिया तनाव के बीच एलपीजी उत्पादन में 55% की वृद्धि हुई।

Middle East Conflicts: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से इस वक्त वैश्विक सप्लाई चेन और ऊर्जा आपूर्ति पर बड़ा संकट छाया हुआ है. इस बीच भारत में पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति, कीमतों में वृद्धि और देश में लॉकडाउन लगने को लेकर भी काफी अफवाहें उड़ रही हैं. इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इन सभी अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है. इसके अलावा, उन्होंने देश में अफवाहों के माहौल के लिए विपक्ष पर निशाना भी साधा है.

ईंधन आपूर्ति और कीमतों में वृद्धि की अफवाहें झूठीः पुरी

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार (12 मई, 2026) को कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के वार्षिक बिजनेस शिखर सम्मेलन 2026 (CII Annual Business Summit 2026) को संबोधित करते हुए ईंधन आपूर्ति, पेट्रोल, डीजल के साथ गैस की कीमतों में अचानक वृद्धि और देश में लॉकडाउन लगने की अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि यह अफवाह उड़ रही है कि भारत ने रूस से LNG (लिक्वीफाइड नेचुरल गैस) आयात लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन सच ये है कि भारत ने कभी भी रूस से LNG आयात किया ही नहीं है.

भ्रम: भारत ने रूस से LNG आयात लेने से इनकार कर दिया है।

सच: भारत ने कभी रूस से LNG आयात किया ही नहीं।



भ्रम: देश में कोई बड़ा लॉकडाउन आने वाला है।

सच: पूरी तरह झूठ और अफवाह।



कोरोना कालखंड हो या फिर कुछ और .....विपक्ष ने हमेशा अफवाह फैलाने की कोशिश की, लोगों को भड़काने में कोई… pic.twitter.com/dVJzZipgIi — Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) May 12, 2026

उन्होंने कहा, ‘यह भी कहा जा रहा है कि देश में लॉकडाउन लगने वाला है, यह पूरी तरह से झूठ और अफवाह है. देश में कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है. इस तरह की जो भी अफवाहें सामने आ रही हैं, हमें उन सब ध्यान नहीं देना चाहिए. ये सब एक प्रोपेगेंडा के तहत किया जा रहा है.’

हमने पिछले चार सालों से कीमतों में वृद्धि नहीं कीः पुरी

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, ‘अगर मैं यह बताऊं कि हम पिछले 75 दिनों में किस तरह से मैनेज किया है, तो जहां तक मुझे याद है हमने पिछले चार सालों से कीमतों में बढ़ोत्तरी नहीं की है और ऐसे करने वाले हम दुनिया के इकलौते देश हैं. हमने साल 2022 में पिछली बार ईंधन के दामों में बदलाव किया था.’

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विपक्ष को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री?

उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ‘कोरोना कालखंड हो या फिर कुछ और, विपक्ष ने हमेशा अफवाह फैलाने की कोशिश की है. विपक्ष ने लोगों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. किसी ने कहा कि अब देश में चुनाव खत्म हो गए हैं, तो अब कीमतों में अचानक से बढ़ोत्तरी हो जाएगी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले चार सालों में देश में कितने चुनाव हो चुके हैं. 2024 में लोकसभा चुनाव हुए. इसके अलावा राज्यों के चुनाव भी हुए. मैं यह नहीं कह रहा कि कीमतों में बदलाव क्यों नहीं हुए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं.’

पश्चिम एशिया तनाव के बीच भारत के LPG उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धिः पुरी

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘पश्चिम एशिया में तनाव के दौरान भारत ने अपनी दैनिक एलपीजी उत्पादन में लगभग 55% की वृद्धि की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यह उपलब्धि वास्तव में असाधारण है और भारत की क्षमता, आत्मनिर्भरता और संकट प्रबंधन की ताकत को दर्शाती है.’

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