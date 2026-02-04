Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार (4 फरवरी, 2026) को लोकसभा में चर्चा के दौरान हुए हंगामे को लेकर विपक्ष, कांग्रेस और विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने संसद में विपक्ष के हंगामे और बयानबाजी को लेकर कांग्रेस की राजनीति को नकारात्मक और अराजक करार दिया.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता से बाहर होने की छटपटाहट में लोकतांत्रिक मर्यादाओं और संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार-तार कर रही है. संविधान की किताब हाथ में लेकर संविधान बचाने का दावा करने वाले ही उसकी मूल भावना का उल्लंघन कर रहे हैं.

राहुल गांधी को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री

राजस्थान के जोधपुर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश की जनता ने कांग्रेस के इस आचरण को पहचान लिया है और इसी कारण पार्टी सिमटते-सिमटते हाशिए पर पहुंच गई है.

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, ‘नेता प्रतिपक्ष का आचरण न सिर्फ देश में, बल्कि खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर भी असंतोष का कारण बन रहा है. पार्टी के अंदर बढ़ते असंतोष के चलते राहुल गांधी खुद भी राजनीतिक रूप से हाशिए पर जाते नजर आ रहे हैं और खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं.’

भारत के लिए अत्यंत शुभ संकेत लेकर आई केंद्रीय बजट- शेखावत

इसके साथ ही, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्र सरकार के बजट को बेहतरीन और दूरदर्शी बताया. उन्होंने कहा कि नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत भारत के लिए अत्यंत शुभ संकेत लेकर आई है. यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ EU-India FTA बीते दो-ढाई दशकों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, जिसे उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स बताया.

उन्होंने कहा कि कोविड के बाद जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं महंगाई और धीमी ग्रोथ से जूझ रही थीं, उस दौर में भारत ने न सिर्फ महंगाई को काबू में रखा, बल्कि फिस्कल डिसिप्लिन बनाए रखते हुए लगातार चार सालों तक सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का उदाहरण पेश किया.

उन्होंने आगे कहा, ‘इस बजट में 12 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था में मल्टीप्लायर इफेक्ट के जरिए विकास को नई गति मिलेगी. इज ऑफ डुइंग बिजनेस, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर्स पर विशेष फोकस रखा गया है.

US-भारत ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बताई बड़ी उपलब्धि

शेखावत ने भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट और अमेरिकी टैरिफ हटने को भी देश के लिए बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि इससे टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वैलरी, हैंडीक्राफ्ट जैसे लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स में भारत को अपने पड़ोसी देशों पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलेगी. उन्होंने कहा कि आज भारत सिर्फ वैश्विक फैसलों का दर्शक नहीं रहा, बल्कि अब लीडर की भूमिका में है. बीते कुछ दिनों में हुए ये आर्थिक फैसले भारत को विकसित राष्ट्र और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे.

