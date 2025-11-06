जुबली हिल्स उपचुनावः ‘मैं बोराबंडा आ रहा हूं, देखता हूं...’, राजनीतिक घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार की चेतावनी
Jubilee Hills Bye-Election: जुबली हिल्स उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार की तेलंगाना के बोराबंडा में जनसभा आयोजित थी. लेकिन पुलिस ने आखिर वक्त पर चुनावी सभा की अनुमति को रद्द कर दिया.
तेलंगाना में जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक घमासान मच गया है. तेलंगाना पुलिस ने केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता बंडी संजय कुमार की सभा पर रोक लगा दी है. दरअसल, जुबली हिल्स उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार राज्य के बोराबंडा में गुरुवार (6 नवंबर, 2025) एक चुनावी सभा करने वाले थे. जिसके लिए तेलंगाना पुलिस ने पहले उन्हें अनुमति दे दी थी, लेकिन बाद में पुलिस ने अनुमति को रद्द कर दिया.
तेलंगाना पुलिस की ओर से उठाए गए इस कदम के बाद उनके और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है. कहा जा रहा है कि तेलंगाना की कांग्रेस सरकार के दबाव में आकर पुलिस ने पहले तो अनुमति दी और फिर अचानक रद्द कर दी. इससे भाजपा में आक्रोश की लहर दौड़ गई है. भाजपा ने चेतावनी दी है कि वे किसी भी कीमत पर आज गुरुवार (6 नवंबर, 2025) की शाम बोराबंडा में ही सभा करेंगे.
BJP के चुनाव प्रभारी ने तेलंगाना पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल
तेलंगाना में भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्माराव ने पुलिस के इस रवैये पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर पहले अनुमति देकर रद्द करने का क्या मतलब है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन झुक गया है, जो लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है. भाजपा नेताओं का कहना है कि चुनाव आयोग को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और निष्पक्षता बरकरार रखनी चाहिए.
बोराबंडा में जनसभा करने पर अड़े केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा, ‘मैं बोराबंडा आ रहा हूं... देखता हूं कौन रोकता है.’ उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता से शाम में बोराबंडा पहुंचने की अपील की है. उन्होंने कहा, ‘भाजपा की ताकत क्या है, आज दिखाएंगे.’ भाजपा नेताओं का कहना है कि यह पहला मौका नहीं है जब उन्हें इस तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ा है, पार्टी पहले भी कई बाधाओं का सामना करके लड़ती रही है.
भाजपा ने पुलिस प्रशासन को दी चेतावनी
पुलिस प्रशासन पर निशाना साधते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि केंद्रीय मंत्री की सभा में बाधा डाले बिना सहयोग करना पुलिस की जिम्मेदारी है. भाजपा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें सभा करने से रोका गया तो वे बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे.
