बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक घमासान तेज हो गया है. सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन के नेता एक-दूसरे पर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं. इस बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री फेस तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर झूठे आरोप वाला बयान दिखाता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी हार को देखते हुए तेजस्वी यादव घबराहट में हैं.

धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राजद नेता तेजस्वी यादव का वीडियो शेयर किया. वीडियो पोस्ट में प्रधान ने कहा, ‘तेजस्वी यादव के बार-बार वोट चोरी के ऐसे बयान दिखाते हैं कि 'महा-लठबंधन' शिविर में हार का भय दिनों-दिन गहराता जा रहा है. जिसका बहाना अभी से ढूंढा जा रहा है.’ उन्होंने कहा कि चुनाव में फिर से करारी हार की दहलीज पर खड़े 'महा-लठबंधन' के किसी भी नेता पर जनता का भरोसा नहीं है, इसलिए वे भ्रम फैलाने पर उतारू हैं.

बिहार की जनता जंगलराज नहीं, विकास और सुशासन चाहती है- धर्मेंद्र प्रधान

भाजपा के बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, ‘चुनाव लोकतंत्र का पर्व है, भय और धमकी का नहीं. प्रशासनिक तंत्र पर इस तरह के निराधार आरोप लगाना राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की हताश राजनीति को उजागर करता है. जनता फिर से विकास, सुशासन और स्थिरता के साथ है, न कि उन ताकतों के साथ जो बौखलाहट में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा करते हैं. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और पूरे 'महा-लठबंधन' को यह समझ लेना चाहिए कि बिहार में अब जनता और जनता के विकास का राज है, न कि जंगलराज, जहां अराजकता शासन पर भारी पड़ती थी.’

तेजस्वी यादव ने अमित शाह को लेकर क्या दिया था बयान?

दरअसल, RJD नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री पर अधिकारियों के साथ मिलकर वोट चोरी करने का आरोप लगाया था. तेजस्वी यादव ने कहा था, ‘जो अधिकारी अमित शाह के साथ मिलकर चुनाव में गड़बड़ करेगा, सरकार आने के बाद उसे इतनी कड़ी सजा मिलेगी, जो कोई कभी सोच नहीं सकते.’ इस दौरान उन्होंने अमित शाह पर तंज कसते और चुनाव अधिकारियों की धमकी देते हुए कहा, ‘अभी भी हम सलाह है भ्रष्ट अधिकारियों! अमित शाह के चेलों-चमचों! बेईमानी का ब भी अपने दिमाग में मत लाना, नहीं तो सजा ऐसी होगी जो आपको सात जन्मों तक याद रहेगी.’

