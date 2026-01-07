Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल गुरुवार (8 जनवरी, 2026) को नई दिल्ली में जम्मू और कश्मीर पर एक हाई-लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस हाई-लेवल बैठक में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू-कश्मीर पुलिस के सीनियर अधिकारी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, CAPF, इंटेलिजेंस एजेंसियों और गृह मंत्रालय (MHA) के टॉप अधिकारी शामिल होंगे.

यह समीक्षा बैठक 2026 में केंद्र शासित प्रदेश पर पहली हाई-लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी. यह बैठक जम्मू क्षेत्र के पहाड़ों और दूरदराज के इलाकों में आतंकवादियों, जिनमें विदेशी आतंकवादी भी शामिल हैं, का पता लगाने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से शुरू किए गए आक्रामक ऑपरेशनों के बाद हो रही है.

अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के दौरान, जम्मू-कश्मीर के मुश्किल, दुर्गम इलाकों में छिपे आतंकवादियों को खत्म करने की समन्वित रणनीति पर चर्चा की जाएगी. इसके साथ, नियंत्रण रेखा (LoC) और अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) पर घुसपैठ को रोकने के उपायों पर भी बात होगी.

कौन-कौन से अधिकारी बैठक में होंगे शामिल?

बैठक में जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और टॉप पुलिस और सिविल अधिकारी, जिनमें मुख्य सचिव अटल डुल्लू, गृह सचिव चंद्रकर भारती, जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) नलिन प्रभात और इंटेलिजेंस प्रमुख नीतीश कुमार शामिल हैं, हिस्सा लेंगे. वहीं, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और सभी CAPF और इंटेलिजेंस एजेंसियों के प्रमुख भी समीक्षा बैठक में शामिल होंगे.

उम्मीद है कि सीनियर अधिकारी गृह मंत्री को स्थिति के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे, जिसमें सर्दियों के दौरान LoC और IB पर घुसपैठ रोकने और जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में छिपे आतंकवादियों को खत्म करने के लिए उठाए गए कदम शामिल हैं.

बीते कुछ महीनों में कई बार हो चुकी है मुठभेड़

पिछले कुछ महीनों में, सुरक्षाबलों ने किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर और क्षेत्र के अन्य जिलों के ऊपरी इलाकों में आतंकवादियों के साथ कई मुठभेड़ों में हिस्सा लिया है, क्योंकि इस दौरान LoC और IB पर आतंकवादियों की ओर से घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया गया है. खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि आतंकवादी पाकिस्तान सेना और ISI की मदद से LoC और अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर दोनों तरफ घुसपैठ के लिए इंतजार कर रहे हैं.

