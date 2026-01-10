हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘राजस्थान में अपराध पर लगाम, पेपरलीक पर नकेल’, जयपुर में अमित शाह ने की CM भजनलाल शर्मा की तारीफ

‘राजस्थान में अपराध पर लगाम, पेपरलीक पर नकेल’, जयपुर में अमित शाह ने की CM भजनलाल शर्मा की तारीफ

Amit Shah in Jaipur: अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार ने राजस्थान में कानून व्यवस्था में सुधार का वादा पूरा किया है. 1000 किमी से ज्यादा लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बावजूद यहां कानून व्यवस्था बेहतर है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 10 Jan 2026 08:58 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार (10 जनवरी, 2026) को जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान अमित शाह ने राजस्थान पुलिस में हाल ही में सेलेक्ट हुए 9,000 पुलिस कांस्टेबल्स में से 10 को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया. इस मौके पर गृहमंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जमकर तारीफ की.

अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने 16 मिनट के संबोधन में 11 बार सीएम भजनलाल शर्मा का नाम लेते हुए उनकी तारीफ की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है. राज्य में हर तरह के अपराधों में कमी हुई है. इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने पेपर लीक पर भी नकेल कसी है. अमित शाह के संबोधन में सीएम भजनलाल शर्मा की बार-बार की गई तारीफ ने सियासी गलियारों में चल रही अटकलें को भी खत्म करने का काम किया है.

9,000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति से कानून व्यवस्था को मिलेगी मजबूती: शाह

केंद्रीय मंत्री  ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘9000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति से राजस्थान की कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी. भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद राजस्थान पुलिस में यह पहली बड़ी भर्ती है. जो नए कानून के लागू होने से और आसान हो जाएगी.’ उन्होंने कहा, 'बिना खर्च और सिफारिश के पारदर्शी तरीके से इन युवाओं की भर्ती कर उन्हें नौकरी दी गई है. भ्रष्टाचार के बिना प्रतिभा का सम्मान कर नौकरी दी गई है.'

BJP सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार का वादा किया पूरा: शाह

उन्होंने आगे कहा, 'हमारी सरकार ने राजस्थान में कानून व्यवस्था में सुधार का वादा पूरा किया है. एक हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बावजूद यहां कानून व्यवस्था काफी बेहतर है. भजनलाल की सरकार बनने के बाद अपराध की घटनाओं में 14% की कमी आई है. राजस्थान में आधे से ज्यादा मामलों में दोषियों को सजा हो रही है. वहीं, राज्य में कांग्रेस राज में हो रहे पेपर लीक का सिलसिला भजनलाल सरकार में खत्म हो चुका है. इसके अलावा, राजस्थान में भजन लाल शर्मा की सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश कराने का काम भी किया है.'

यह भी पढ़ेंः ‘इस समाज ने सदियों से देश को सिर्फ दिया है’, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा अधिवेशन में बोले अमित शाह

Published at : 10 Jan 2026 08:58 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Bhajan Lal Sharma RAJASTHAN JAIPUR AMIT SHAH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
मोदी कैबिनेट में शामिल होंगी सुप्रिया सुले? कांग्रेस नेता के बयान से महाराष्ट्र में सियायी हलचल तेज
मोदी कैबिनेट में शामिल होंगी सुप्रिया सुले? कांग्रेस नेता के बयान से महाराष्ट्र में सियायी हलचल तेज
इंडिया
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, कहीं जाकर लूटा नहीं, लेकिन...' NSA अजीत डोभाल ने युवाओं से की ये अपील
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, कहीं जाकर लूटा नहीं, लेकिन...' NSA अजीत डोभाल ने युवाओं से की ये अपील
बॉलीवुड
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
Advertisement

वीडियोज

Ayodhya News: राम मंदिर में नमाज पढ़ते पकड़ा गया शख्स, मचा हड़कंप! | ABP | Breaking
Jagadhatri: 😳 Jagadhatri के ससुराल में Entry मारते ही, Tapasya और उसके पति के उड़े होश #sbs
Budget 2026 से पहले Made in India का Boost, Capital Goods aur Auto Sector को Incentives | Paisa Live
Jio Platforms का Mega IPO, India का अब तक का Biggest Listing Opportunity | Paisa Live
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: सिनेमा को समझने का एक खूबसूरत सफर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा...', ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
महाराष्ट्र
मोदी कैबिनेट में शामिल होंगी सुप्रिया सुले? कांग्रेस नेता के बयान से महाराष्ट्र में सियायी हलचल तेज
मोदी कैबिनेट में शामिल होंगी सुप्रिया सुले? कांग्रेस नेता के बयान से महाराष्ट्र में सियायी हलचल तेज
इंडिया
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, कहीं जाकर लूटा नहीं, लेकिन...' NSA अजीत डोभाल ने युवाओं से की ये अपील
'हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, कहीं जाकर लूटा नहीं, लेकिन...' NSA अजीत डोभाल ने युवाओं से की ये अपील
बॉलीवुड
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
जब 'कुछ कुछ होता है' के सेट पर करण जौहर पर भड़क गए थे शाहरुख खान, कह डाली थी ये बात
क्रिकेट
क्या BCCI ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 में लौटने का दिया ऑफर? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दिया स्पष्टीकरण
क्या BCCI ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 में लौटने का दिया ऑफर? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने दिया स्पष्टीकरण
एग्रीकल्चर
कैसे करें सोलर पैनल का रख-रखाव, इन गलतियों से हो जाएगा पूरा सिस्टम खराब
कैसे करें सोलर पैनल का रख-रखाव, इन गलतियों से हो जाएगा पूरा सिस्टम खराब
जनरल नॉलेज
Whatsapp Founders: मार्क जुकरबर्ग से पहले कौन थे व्हाट्सऐप के मालिक, किस धर्म से है उनका वास्ता?
मार्क जुकरबर्ग से पहले कौन थे व्हाट्सऐप के मालिक, किस धर्म से है उनका वास्ता?
ट्रेंडिंग
Video: कई घंटों से घर में छिपी थी मौत, सामने आने पर कर दिया वार- देखिए जानलेवा किंग कोबरा का लाइव रेस्क्यू
कई घंटों से घर में छिपी थी मौत, सामने आने पर कर दिया वार- देखिए जानलेवा किंग कोबरा का लाइव रेस्क्यू
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget