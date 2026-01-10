Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार (10 जनवरी, 2026) को जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान अमित शाह ने राजस्थान पुलिस में हाल ही में सेलेक्ट हुए 9,000 पुलिस कांस्टेबल्स में से 10 को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र दिया. इस मौके पर गृहमंत्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जमकर तारीफ की.

अमित शाह ने कार्यक्रम के दौरान अपने 16 मिनट के संबोधन में 11 बार सीएम भजनलाल शर्मा का नाम लेते हुए उनकी तारीफ की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है. राज्य में हर तरह के अपराधों में कमी हुई है. इसके अलावा, राजस्थान सरकार ने पेपर लीक पर भी नकेल कसी है. अमित शाह के संबोधन में सीएम भजनलाल शर्मा की बार-बार की गई तारीफ ने सियासी गलियारों में चल रही अटकलें को भी खत्म करने का काम किया है.

9,000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति से कानून व्यवस्था को मिलेगी मजबूती: शाह

केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, ‘9000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति से राजस्थान की कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी. भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद राजस्थान पुलिस में यह पहली बड़ी भर्ती है. जो नए कानून के लागू होने से और आसान हो जाएगी.’ उन्होंने कहा, 'बिना खर्च और सिफारिश के पारदर्शी तरीके से इन युवाओं की भर्ती कर उन्हें नौकरी दी गई है. भ्रष्टाचार के बिना प्रतिभा का सम्मान कर नौकरी दी गई है.'

BJP सरकार ने कानून व्यवस्था में सुधार का वादा किया पूरा: शाह

उन्होंने आगे कहा, 'हमारी सरकार ने राजस्थान में कानून व्यवस्था में सुधार का वादा पूरा किया है. एक हजार किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा के बावजूद यहां कानून व्यवस्था काफी बेहतर है. भजनलाल की सरकार बनने के बाद अपराध की घटनाओं में 14% की कमी आई है. राजस्थान में आधे से ज्यादा मामलों में दोषियों को सजा हो रही है. वहीं, राज्य में कांग्रेस राज में हो रहे पेपर लीक का सिलसिला भजनलाल सरकार में खत्म हो चुका है. इसके अलावा, राजस्थान में भजन लाल शर्मा की सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश कराने का काम भी किया है.'

यह भी पढ़ेंः ‘इस समाज ने सदियों से देश को सिर्फ दिया है’, अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा अधिवेशन में बोले अमित शाह

