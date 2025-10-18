‘बंगाल में घुसपैठियों का रेड कार्पेट बिछाकर हो रहा स्वागत’, ममता बनर्जी पर अमित शाह का तंज

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार (18 अक्टूबर, 2025) को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है. अमित शाह ने तंज कसते हुए दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्य असम में घुसपैठ रुक गई है, लेकिन पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में यह जारी है और वहां की सरकार अवैध प्रवासियों का रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत कर रही है.

बिहार की राजधानी पटना में एबीपी न्यूज और हिंदुस्तान की ओर से संयुक्त रूप से आयोजित समागम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया घुसपैठियों को चिह्नित कर हटाने में सहायक होगी. उन्होंने कहा, ‘यह अचंभे की बात है कि विपक्ष चुनाव आयोग (ECI) की ओर से शुरू की गई उस प्रक्रिया पर आपत्ति जता रहा है, जिसका उद्देश्य घुसपैठियों को बाहर करना है. मैं SIR प्रक्रिया का पूरी तरह समर्थन करता हूं. यह आखिर में पूरे देश में लागू की जाएगी.’

घुसपैठियों को लेकर मोदी सरकार पर उठे सवाल तो भड़के अमित शाह

हालांकि, जब उनसे विपक्ष के इस आरोप पर सवाल किया गया कि यदि देश में घुसपैठ हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी केंद्र में 11 साल से सत्ता में रही नरेंद्र मोदी सरकार की है, तो शाह ने तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, ‘लुटियंस दिल्ली में बैठे लोगों को सीमाओं की हकीकत का अंदाजा नहीं है. बांग्लादेश सीमा पर घने जंगल हैं, विशाल नदियां हैं जो बरसात में उफान पर रहती हैं. वहां बाड़ लगाना और 24 घंटे निगरानी रखना लगभग असंभव है. सुरक्षा बलों की नौकाएं भी कई बार बह जाती हैं.’

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, ‘मेरा सवाल है कि जब कोई व्यक्ति पड़ोसी देश से हमारे क्षेत्र में घुसता है, तो क्या यह स्थानीय थाने और पटवारी को पता नहीं चलता? ये अधिकारी चेतावनी क्यों नहीं देते? क्योंकि उन्हें ऊपर से आदेश मिला है कि इन घुसपैठियों का रेड कार्पेट बिछाकर स्वागत करो. यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठ जारी है, जबकि असम में उस पर रोक लग चुकी है.’

पश्चिम बंगाल की जनता से अमित शाह की अपील

अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लोगों से अपील की कि वे अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को सत्ता से बाहर करें. उन्होंने कहा, ‘हम राज्य से हर एक घुसपैठिए को बाहर निकाल देंगे.’

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तानी नागरिक के साथ मिलकर फर्जी पासपोर्ट बनवाने वाला गिरोह एक और सदस्य बेनकाब, ED ने आरोपी को दबोचा