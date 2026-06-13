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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकेंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Amarnath Yatra: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार अमरनाथ यात्रा के लिए आए श्रद्धालुओं की सर्वोच्च सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 13 Jun 2026 12:45 AM (IST)
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  • स्थानीय लोगों, पशुओं का पंजीकरण; मौसम आधारित यात्रा के निर्देश।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (12 जून, 2026) को नई दिल्ली में अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सुरक्षा तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की. अमरनाथ यात्रा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार श्री अमरनाथ जी की यात्रा के श्रद्धालुओं की सर्वोच्च सुरक्षा और सुगम यात्रा के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है.

उन्होंने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के बाद संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अमरनाथ यात्रा के रास्ते पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs), जम्मू कश्मीर पुलिस (JKP) और अन्य सभी सुरक्षा एजेंसियों के समन्वित प्रयासों से एक मल्टी-लेयर्ड अभेद्य सुरक्षा ग्रिड को स्थापित किया जाए. इसके साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था में ड्रोन, सीसीटीवी निगरानी, सर्विलांस सिस्टम और अन्य आधुनिक तकनीकों के व्यापक इस्तेमाल के साथ पारंपरिक सुरक्षा तंत्र को और मजबूत किया जाए.

यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि यात्रा के दौरान विभिन्न CAPFs, जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के शिविर स्थलों पर व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी करें. इसके अलावा, अमरनाथ यात्रा के लिए आए श्रद्धालुओं के पंजीकरण, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं और आपदा प्रबंधन के साथ-साथ सभी जरूरी सुविधाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

यात्रा से संबंधित पशुओं और उनके मालिकों को भी दिए जाएंगे आईडी कार्ड्स

इसके साथ अमित शाह ने कहा कि यात्रा से जुड़े स्थानीय लोगों और पशुओं के भी रजिस्ट्रेशन किए जाएं. उन्हें QR कोड से युक्त आईडी कार्ड जारी किए जाएं और पशुओं के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए भी अलग से शिविर लगाए जाएं. 

मौसम का ध्यान रखते हुए यात्रा कराने के दिए निर्देश

उन्होंने कहा कि मौसम की स्थिति और पूर्वानुमान के अनुरूप ही श्रद्धालुओं के जत्थों का आगे बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी. इसके साथ, पूरे अमरनाथ यात्रा की मार्ग के अतिरिक्त अन्य कई प्रमुख स्थलों पर भी सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित रूप से पर्यटन का आनंद ले सकें. 

यह भी पढ़ेंः Amarnath Yatra: एलजी मनोज सिन्हा ने की हाई लेवल मीटिंग, सुरक्षा घेरा को लेकर सख्त निर्देश

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 13 Jun 2026 12:45 AM (IST)
Tags :
Amarnath Yatra MODI GOVERNMENT JAMMU KASHMIR AMIT SHAH
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