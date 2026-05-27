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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाIndia Ebola Virus: 'देश में अभी इबोला संक्रमण...', जानलेवा वायरस को लेकर केंद्र सरकार ने दी बड़ी अपडेट, जानें क्या कहा?

India Ebola Virus: 'देश में अभी इबोला संक्रमण...', जानलेवा वायरस को लेकर केंद्र सरकार ने दी बड़ी अपडेट, जानें क्या कहा?

India Ebola Virus: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया है कि भारत में अभी तक इबोला वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है. हालांकि, इसके बावजूद सरकार ने निगरानी और स्क्रीनिंग बढ़ा दी है.

By : वरुण भसीन | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 27 May 2026 07:23 PM (IST)
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है. सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और घबराने से बचने की अपील की है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला वायरस के नए मामले सामने आने के बाद भारत सरकार पूरी तरह सतर्क है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है.

मंत्रालय ने बताया कि देश के सभी बड़े एयरपोर्ट, बंदरगाह और सीमा चौकियों पर यात्रियों की जांच की जा रही है. विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग लगातार जारी है ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके. सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारों के साथ मिलकर निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया गया है.

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WHO की गाइडलाइन के अनुसार तैयारी

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की गाइडलाइन के अनुसार सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. मेडिकल टीमों और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल देश में इबोला वायरस का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरी तैयारी रखी जा रही है.

लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील

सरकार ने आम लोगों से कहा है कि वे सोशल मीडिया या दूसरी जगहों पर फैल रही गलत खबरों पर भरोसा न करें. किसी भी तरह की अफवाह फैलाने से बचें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है.

क्या है इबोला वायरस?

इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है, जो संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से फैल सकती है. इस बीमारी में तेज बुखार, कमजोरी, शरीर में दर्द और कई बार खून बहने जैसी समस्याएं हो सकती हैं. हालांकि भारत में अभी तक इसका कोई मामला सामने नहीं आया है.

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About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
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Published at : 27 May 2026 07:23 PM (IST)
Tags :
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