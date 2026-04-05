Education Minister Remark: ‘ग्रीनविच नहीं, उज्जैन है असली टाइम सेंटर’, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा दावा
Education Minister Remark: धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उज्जैन का यह महत्व बहुत पुराना है और भारतीय ज्ञान परंपरा में इसे खास स्थान दिया गया है.
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि दुनिया में समय की गणना का असली केंद्र ग्रीनविच नहीं बल्कि उज्जैन है. उन्होंने बताया कि प्राइम मेरिडियन और कर्क रेखा का मिलन बिंदु उज्जैन के आसपास पड़ता है, इसलिए इस शहर को समय का केंद्र माना जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि उज्जैन को प्राचीन समय से महाकाल की नगरी कहा जाता है और महाकाल को समय का स्वामी माना जाता है. उनके अनुसार, यह सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक और भौगोलिक आधार भी है.
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उज्जैन का यह महत्व बहुत पुराना है और भारतीय ज्ञान परंपरा में इसे खास स्थान दिया गया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत की प्राचीन वैज्ञानिक सोच को सही तरीके से समझने और दुनिया के सामने रखने की जरूरत है. उनके इस बयान के बाद यह मुद्दा चर्चा में आ गया है, क्योंकि अभी तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समय की गणना के लिए ग्रीनविच को ही मानक माना जाता है.
महाकाल मंदिर का किया जिक्र
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उज्जैन में साइंस सेंटर और प्लेनेटेरियम को मजबूत करना एक बड़ा कदम है, जिससे आने वाली पीढ़ियां वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ सकेंगी. उन्होंने कहा कि उज्जैन एक ऐसा स्थान है जहां विज्ञान और आध्यात्म के बीच की दूरी खत्म हो जाती है और एक नई सोच जन्म लेती है. उन्होंने महाकाल मंदिर में होने वाली एक परंपरा का भी जिक्र किया. प्रधान ने बताया कि वैशाख महीने के पहले दिन से भगवान शिव पर मिट्टी के घड़े से लगातार पानी चढ़ाया जाता है. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि इसका संबंध गर्मी के मौसम और पर्यावरण को संतुलित रखने से भी है. उन्होंने कहा कि इससे यह साफ होता है कि हमारे समाज में बहुत पहले से ही समय को समझने और प्रकृति के हिसाब से जीवन जीने की समझ रही है. लोग मौसम के बदलाव के अनुसार अपने जीवन को ढालते थे.
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Source: IOCL