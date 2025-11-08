Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में 6 नवंबर की दोपहर को आई तकनीकी खराबी के बाद अब स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है. शनिवार (8 नवंबर, 2025) की दोपहर तक ऑटोमैटिक सिस्टम बहाल कर दिया गया. जानकारी के मुताबिक, खराबी ATC के मैसेजिंग सिस्टम में आई थी, जिसके चलते उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा

इस तकनीकी समस्या के दौरान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI), एयर नेविगेशन सर्विसेज (ANS) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) की टीमें लगातार काम करती रहीं और मैन्युअल मोड पर फ्लाइट्स का संचालन सुरक्षित तरीके से जारी रखा गया.

नागरिक उड्डयन मंत्री ने ANS सेंटर का किया दौरा

ATC सिस्टम में खराबी सामने आने के बाद शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) की रात करीब 10 बजे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने दिल्ली एयरपोर्ट के पास स्थित ANS सेंटर पहुंचकर ऑन-ग्राउंड स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान उनके साथ नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा, AAI चेयरमैन विपिन कुमार और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

केंद्रीय मंत्री ने ECIL के CMD को अतिरिक्त तकनीकी विशेषज्ञ तैनात करने के निर्देश दिए ताकि सिस्टम को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके. साथ ही, उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC कर्मियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए ताकि सिस्टम डाउनटाइम के दौरान मैन्युअल ऑपरेशन में किसी तरह की दिक्कत न आए.

इसके साथ, उन्होंने रूट-कॉज एनालिसिस कराने के भी निर्देश दिए ताकि भविष्य में ऐसी तकनीकी खराबियां दोबारा न हों. उन्होंने अधिकारियों को ATC सिस्टम में बैकअप सर्वर और नई तकनीकी सुविधाओं की योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया.

AAI और ECIL इंजीनियरों और मंत्रालय की सतत निगरानी के चलते शनिवार दोपहर तक सिस्टम को पूरी तरह ऑटोमैटिक मोड में बहाल कर दिया गया. मंत्रालय ने बताया कि आज (8 नवंबर) किसी भी उड़ान को तकनीकी खराबी के कारण रद्द नहीं किया गया.

केंद्रीय मंत्री ने ATC टावर का किया दौरा

केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने शनिवार (8 नवंबर, 2025) की शाम में फिर से ATC टॉवर का दौरा किया और स्थिति सामान्य होने के बाद टीमों की मेहनत की सराहना की. उन्होंने कहा कि ATC और ECIL की टीमों ने रातभर मेहनत कर समस्या को सुलझाया, यह सराहनीय है.

