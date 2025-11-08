हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाजब दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई थी तकनीकी समस्या, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने खुद संभाला था मोर्चा

जब दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई थी तकनीकी समस्या, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने खुद संभाला था मोर्चा

Delhi Airport: केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC कर्मियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए ताकि सिस्टम डाउनटाइम के दौरान मैन्युअल ऑपरेशन में किसी तरह की दिक्कत न आए.

By : वरुण भसीन | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 08 Nov 2025 11:32 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में 6 नवंबर की दोपहर को आई तकनीकी खराबी के बाद अब स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है. शनिवार (8 नवंबर, 2025) की दोपहर तक ऑटोमैटिक सिस्टम बहाल कर दिया गया. जानकारी के मुताबिक, खराबी ATC के मैसेजिंग सिस्टम में आई थी, जिसके चलते उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा

इस तकनीकी समस्या के दौरान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI), एयर नेविगेशन सर्विसेज (ANS) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) की टीमें लगातार काम करती रहीं और मैन्युअल मोड पर फ्लाइट्स का संचालन सुरक्षित तरीके से जारी रखा गया.

नागरिक उड्डयन मंत्री ने ANS सेंटर का किया दौरा

ATC सिस्टम में खराबी सामने आने के बाद शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) की रात करीब 10 बजे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने दिल्ली एयरपोर्ट के पास स्थित ANS सेंटर पहुंचकर ऑन-ग्राउंड स्थिति का जायजा लिया. इस दौरान उनके साथ नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा, AAI चेयरमैन विपिन कुमार और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

जब दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई थी तकनीकी समस्या, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने खुद संभाला था मोर्चा

मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

केंद्रीय मंत्री ने ECIL के CMD को अतिरिक्त तकनीकी विशेषज्ञ तैनात करने के निर्देश दिए ताकि सिस्टम को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके. साथ ही, उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर ATC कर्मियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी दिए ताकि सिस्टम डाउनटाइम के दौरान मैन्युअल ऑपरेशन में किसी तरह की दिक्कत न आए.

इसके साथ, उन्होंने रूट-कॉज एनालिसिस कराने के भी निर्देश दिए ताकि भविष्य में ऐसी तकनीकी खराबियां दोबारा न हों. उन्होंने अधिकारियों को ATC सिस्टम में बैकअप सर्वर और नई तकनीकी सुविधाओं की योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया.

जब दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई थी तकनीकी समस्या, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने खुद संभाला था मोर्चा

AAI और ECIL इंजीनियरों और मंत्रालय की सतत निगरानी के चलते शनिवार दोपहर तक सिस्टम को पूरी तरह ऑटोमैटिक मोड में बहाल कर दिया गया. मंत्रालय ने बताया कि आज (8 नवंबर) किसी भी उड़ान को तकनीकी खराबी के कारण रद्द नहीं किया गया.

केंद्रीय मंत्री ने ATC टावर का किया दौरा

केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने शनिवार (8 नवंबर, 2025) की शाम में फिर से ATC टॉवर का दौरा किया और स्थिति सामान्य होने के बाद टीमों की मेहनत की सराहना की. उन्होंने कहा कि ATC और ECIL की टीमों ने रातभर मेहनत कर समस्या को सुलझाया, यह सराहनीय है.

यह भी पढ़ेंः ‘जीवन आसान बनाने के लिए न्याय में सुगमता जरूरी, कानूनी भाषा होनी चाहिए सरल’, राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले पीएम मोदी

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read
Published at : 08 Nov 2025 11:32 PM (IST)
Tags :
Delhi Airport Rammohan Naidu DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
Advertisement

वीडियोज

Makhana में करोड़ों का मुनाफा..लाचार क्यों मजदूर?Pratima Mishra की EXPOSE Report
बिहार में योगी-अखिलेश की 'राम-राम'!
Sandeep Chaudhary: घुसपैठिया बहाना...हिंदू वोट निशाना?
Kaun Banega Mukhyamantri: दूसरे दौर का दंगल...किसका मंगल?
Bihar Election News: PM Modi के बयान से तहलका!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन पर बजा RSS गीत तो रेलवे पर भड़के केरल CM, कहा- इस खतरनाक कदम का विरोध...'
राजस्थान
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
राजस्थान: अंता उपचुनाव में वसुंधरा राजे की साख दांव पर? जानें पूरा सियासी समीकरण
विश्व
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, आसिम मुनीर बनेंगे CDF! जानें क्या होगी पॉवर
'हमें कई सबक सिखाए', PAK ने संसद में पेश किया कानून, मुनीर बनेंगे CDF, क्या होगी पॉवर?
बॉलीवुड
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा का 9 महीने में गजब ट्रांसफॉर्मेशन, घुंघराले बालों में पहचानना हुआ मुश्किल
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेट टीम को मिला एक और DSP, सिराज और दीप्ति शर्मा के बाद ये क्रिकेटर पुलिस वर्दी में आएगा नजर
टीम इंडिया को मिला एक और DSP, सिराज और दीप्ति शर्मा के बाद ये क्रिकेटर पुलिस वर्दी में आएगा नजर
यूटिलिटी
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
घर में कैसे खोल सकते हैं बियर बनाने की फैक्ट्री, कम से कम कितनी होगी लागत?
जनरल नॉलेज
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
पत्थरबाजी करके ताजमहल को पहुंचाया नुकसान तो कितना लगेगा जुर्माना, कितनी मिलेगी सजा?
बिहार
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
तेज प्रताप यादव को केंद्र सरकार ने दी Y प्लस की सुरक्षा, बिहार चुनाव के बीच बड़ा फैसला
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget