हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाBudget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन

Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन

Union Budget 2026: CM ममता ने कहा कि इस बजट में महिलाओं के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन बजट में इसके लिए कुछ भी नहीं दिया गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 01 Feb 2026 02:57 PM (IST)
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यह बजट न तो महिलाओं के हित में है और न ही राज्यों की जरूरतों को ध्यान में रखता है. ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि बजट में सिर्फ बातें की गई हैं, जमीन पर कुछ भी नहीं है और इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा.

महिलाओं के लिए बजट में कुछ नहीं
ममता बनर्जी ने कहा कि इस बजट में महिलाओं के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन बजट में इसके लिए कुछ भी नहीं दिया गया.

बंगाल को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में पश्चिम बंगाल के लिए एक पैसा भी नहीं रखा गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार बंगाल के साथ भेदभाव कर रही है और राज्य को उसके हक से वंचित किया जा रहा है.

चुनाव आयोग और एजेंसियों के इस्तेमाल का आरोप
ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में केवल SIR हो रहा है और चुनाव आयोग तथा दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि इन संस्थाओं का राजनीतिक दबाव बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है.

अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला बजट
मुख्यमंत्री ने दावा किया कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के बजाय खत्म करने वाला है. उन्होंने कहा कि बजट में सिर्फ घोषणाएं हैं, लेकिन आम जनता को राहत देने के लिए कुछ भी ठोस नहीं है.

कॉरिडोर को लेकर दावे झूठे
ममता बनर्जी ने बजट में तीन कॉरिडोर बनाए जाने की बात को भी पूरी तरह झूठ बताया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ दिखावा है और इसका कोई स्पष्ट रोडमैप नहीं है. मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि यह बजट पूरी तरह दिशाहीन है. इसमें न भविष्य की योजना है और न ही राज्यों और आम लोगों की समस्याओं का कोई समाधान.

Published at : 01 Feb 2026 02:57 PM (IST)
Budget India Budget MAMATA BANERJEE Budget 2026 Union Budget 2026
