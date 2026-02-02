Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom



संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सदन के अध्यक्ष ओम बिरला के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है. दरअसल, विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सदन में बिना किसी पुष्टि के एक कोट पढ़ रहे थे. ऐसे में संसद के नियम के खिलाफ भाषण देने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी.

स्पीकर की प्रतिक्रिया पर पलटवार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या बोलना है. इस पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन सदन को नियमों के तहत चलाना मेरी जिम्मेदारी है.

राहुल गांधी को लोकसभा अध्यक्ष ने क्या कहा?

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बजट सत्र के दूसरे दिन सोमवार (2 फरवरी, 2026) को सदन में चर्चा के दौरान भारतीय सेना के एक पूर्व जनरल के अप्रकाशित संस्मरणों और एक पत्रिका का हवाला देते हुए एक कोट पढ़ा. राहुल गांधी के इस बयान का देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नियमों का हवा देते हुए आपत्ति जताई. जिसके बाद सदन के स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी पर चेतावनी दी.

VIDEO | Lok Sabha Speaker Om Birla (@ombirlakota) says, “As Leader of the Opposition, you are making allegations in the House and not following the rules. This is not appropriate.”



In response, Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, “You please tell me what I should speak, Speaker… pic.twitter.com/bRzYzLVh76 — Press Trust of India (@PTI_News) February 2, 2026

सदन में स्पीकर ओम बिरला और राहुल गांधी की क्या हुई बात?

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, ‘विपक्ष के नेता के तौर पर आप सदन में आरोप लगा रहे हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है.’ उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सदन के अध्यक्ष के तौर पर उनका काम लोकसभा को नियमों के तहत चलाना है, न कि सदस्यों को बार-बार यह बताना कि उन्हें क्या कहना चाहिए. इस पर जवाब देते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा, ‘स्पीकर सर, आप एक काम करें. आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या कहना है.’

राहुल गांधी के बयान पर तीखा जवाब देते हुए ओम बिरला ने कहा, ‘मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, लेकिन स्पीकर होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है कि सदन नियमों के तहत चले और चर्चा सिर्फ सूचीबद्ध विषयों पर ही हो, उसके इतर नहीं.’

