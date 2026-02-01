केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 1 फरवरी 2026 को संसद में 2026-27 का आम बजट पेश किया. इस बजट में कई बड़े और अहम ऐलान किए गए हैं, खासकर उन राज्यों के लिए जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल जैसे राज्य शामिल हैं. बजट में विकास को नई रफ्तार देने के लिए रेलवे और रेयर अर्थ मिनरल्स पर खास फोकस किया गया है.

1. रेलवे के लिए सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर

वित्त मंत्री ने सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का बड़ा ऐलान किया है. ये कॉरिडोर टियर-2 और टियर-3 शहरों को बड़े शहरों से जोड़ेंगे. इससे यात्रा तेज, साफ-सुथरी और पर्यावरण के अनुकूल होगी. इससे रेलवे को सड़क और छोटी हवाई यात्रा का बेहतर विकल्प बनाया जाएगा.

बजट के मुताबिक, पुणे-मुंबई, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, बेंगलुरु-चेन्नई, हैदराबाद-चेन्नई, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक शामिल हैं. यह खासतौर पर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के लिए फायदेमंद होगा, जहां चुनाव होने हैं. ये प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल हब, टेक्नोलॉजी सेंटर, तीर्थ स्थलों और उभरते शहरों को तेज नेटवर्क से जोड़ेंगे. इससे रोजगार बढ़ेगा, व्यापार सुधरेगा और विकास तेज होगा.

2. रेयर अर्थ कॉरिडोर के तहत चीन पर निर्भरता कम करने की बड़ी पहल

रेयर अर्थ मिनरल्स (जैसे परमानेंट मैग्नेट बनाने वाले खनिज) में भारत अभी चीन पर बहुत निर्भर है. इसे कम करने के लिए बजट में चार खनिज-समृद्ध राज्यों में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया गया है, जिसमें ओडिशा, केरल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु शामिल हैं.

इन कॉरिडोर से खनन (माइनिंग), प्रोसेसिंग, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 'नवंबर 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की स्कीम शुरू की गई थी. अब हम ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों को डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने में मदद करेंगे.'

इससे आत्मनिर्भर भारत बनेगा, इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस जैसे सेक्टर मजबूत होंगे और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे. ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में डेडिकेटेड मिनरल पार्क भी बनाए जाएंगे.

चुनावी राज्यों के लिए खास फोकस

यह बजट उन राज्यों के लिए बहुत अच्छी खबर है जहां चुनाव होने हैं.

तमिलनाडु और केरल में रेयर अर्थ कॉरिडोर से खनन और इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा.

पश्चिम बंगाल में वाराणसी-सिलीगुड़ी रेल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी बेहतर होगी.

असम और पुडुचेरी जैसे क्षेत्रों में भी विकास की रफ्तार बढ़ेगी.

चुनावी राज्यों पर केंद्रित बजट

निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ICAI और ICSI जैसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन को शॉर्ट टर्म मॉड्यूलर कोर्स डिजाइन करने में मदद करने का प्रस्ताव रखती है. उन्होंने कहा कि निजी सहयोग से 5 मेडिकल हब बनाए जाएंगे. भारत में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर आयुर्वेद बनाया जाएगा. मेडिकल टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर डिजाइनिंग बनाया जाएगा. हायर एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए हर जिले में महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे.

कुल मिलाकर, यह बजट आत्मनिर्भरता, तेज विकास और चुनावी राज्यों में निवेश पर केंद्रित है. इससे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, रोजगार बढ़ेगा और भारत वैश्विक स्तर पर मजबूत बनेगा.