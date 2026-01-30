हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ

आजाद भारत के पहले बजट को किसने किया था पेश? सबसे ज्यादा बार कौन रह चुका है भारत का वित्त मंत्री, जानें सब कुछ

आम बजट रविवार (1 फरवरी) को पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी. एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगातार 9 बार बजट पेश करने वालीं सीतारमण अकेली वित्त मंत्री हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 30 Jan 2026 11:20 AM (IST)
Preferred Sources

आम बजट रविवार (1 फरवरी) को पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी. एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगातार 9 बार बजट पेश करने वालीं सीतारमण अकेली वित्त मंत्री हैं. भारत में पहला बजट अंग्रेजों के टाइम ब्रिटिश शासन में ही पेश किया गया था और इसे 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार में वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पढ़ा था. आजादी के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया था. 

सबसे अधिक बजट किसने पेश किए
पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है. उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री की भूमिका निभाई और कुल 10 बजट पेश किए थे.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कितने बजट पेश किए
भारत के वित्त मंत्री के रूप में सबसे ज्यादा बार देश का आम बजट पेश करने वालों में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम भी शामिल हैं, जिनके नाम 5 बजट हैं. उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए पीवी नरसिम्हा राव सरकार में 1991 से 1995 के बीच लगातार 5 बजट पेश किए थे.

पी चिदंबरम ने 9 बार बजट पेश किया
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 9 बार बजट पेश किया. उनका पहला बजट 19 मार्च 1996 को प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार में था और दूसरा बजट भी उसी संयुक्त मोर्चा सरकार में पेश किया था. पी चिदंबरम ने 2004 और 2008 के बीच 5 बजट पेश किए. इसके बाद 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में वे एक बार फिर वित्त मंत्री बने. 2013 और 2014 में भी उन्होंने आम बजट पेश किया था.

प्रणब मुखर्जी का रिकॉर्ड
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 8 बजट भाषण दिए. उन्होंने पहले 3 बार 1982, 1983 और 1984 का बजट पेश किया था और फिर फरवरी 2009 से मार्च 2012 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में लगातार 5 बजट पेश किए थे. उनके अलावा वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतामण भी साल 2019 से भारत की महिला वित्त मंत्री हैं और अब तक एक अंतरिम बजट समेत कुल 8 बजट पेश कर चुकी हैं. बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतामण 2026 में लगातार नौंवा बजट पेश करेंगी.

ये भी पढ़ें

'बापू ने मानवता की रक्षा के लिए...', महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर PM मोदी ने दी श्रद्धांजलि, जानें क्या बोले CM योगी

Published at : 30 Jan 2026 11:20 AM (IST)
Tags :
Nirmala Sitharaman Morarji Desai Union  Budget
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनाने दे रहे मुख्यमंत्री', अखिलेश यादव का डबल इंजन सरकार पर निशाना
'प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनाने दे रहे मुख्यमंत्री', अखिलेश यादव का डबल इंजन सरकार पर निशाना
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
Advertisement

वीडियोज

Gold–Silver Rally: Boom जारी रहेगा या Break? Raghvendra Singh Explains | Paisa Live
Gold ₹1.8 Lakh, Silver ₹4 Lakh? Economic Survey की Warning और Global Risk Explained | Paisa Live
BHU में जमकर हुई हिंसा.. पुलिस फोर्स करनी पड़ी तैनात समझिए क्या है मामला? । BHU News । Varanasi News
UGC New Rules : UGC पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहीं जश्न तो खिन शोक | Supreme Court | BJP
Virat Kohli का Instagram हो गया हैक या बना ली दूरी? | Indian Cricketer | Social Media | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी पीट हेगसेथ ने ईरान को फिर धमकाया
'ट्रंप जो उम्मीद करते हैं, हम...', परमाणु हथियार को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने ईरान को धमकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनाने दे रहे मुख्यमंत्री', अखिलेश यादव का डबल इंजन सरकार पर निशाना
'प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मेट्रो नहीं बनाने दे रहे मुख्यमंत्री', अखिलेश यादव का डबल इंजन सरकार पर निशाना
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
ओटीटी पर 'धुरंधर' की रिलीज के बाद मचा हंगामा, 10 मिनट के सीन हटाए जाने से फैंस नाराज
स्पोर्ट्स
Alcaraz Vs Zverev Live Streaming: कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
कार्लोस अल्कारेज बनाम एलेक्जेंडर ज्वेरेव, जानिए कहां देखें ऑस्ट्रेलियन ओपन लाइव मैच
विश्व
ट्रंप ने बढ़ाई कनाडा की मुश्किल, 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की दी धमकी, बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी-सर्टिफाई
ट्रंप का बड़ा एक्शन, कनाडा के बॉम्बार्डियर जेट्स को किया डी-सर्टिफाई, टैरिफ बढ़ाने की दी धमकी
विश्व
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने कैसे बनाई अकूत संपत्ति? ब्रिटेन से जर्मनी तक अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज का मालिक
यूटिलिटी
कंपनी की गलती से आपके भी बन गए हैं दो UAN, जानें अब क्या करें?
कंपनी की गलती से आपके भी बन गए हैं दो UAN, जानें अब क्या करें?
हेल्थ
Morning Water Benefits: सुबह उठने के बाद क्यों पीना चाहिए पानी, इससे सेहत को क्या होता है फायदा?
सुबह उठने के बाद क्यों पीना चाहिए पानी, इससे सेहत को क्या होता है फायदा?
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Embed widget