आम बजट रविवार (1 फरवरी) को पेश होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी. एक ही प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लगातार 9 बार बजट पेश करने वालीं सीतारमण अकेली वित्त मंत्री हैं. भारत में पहला बजट अंग्रेजों के टाइम ब्रिटिश शासन में ही पेश किया गया था और इसे 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश सरकार में वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पढ़ा था. आजादी के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया था.

सबसे अधिक बजट किसने पेश किए

पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम सबसे अधिक बजट पेश करने का रिकॉर्ड है. उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल में वित्त मंत्री की भूमिका निभाई और कुल 10 बजट पेश किए थे.

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कितने बजट पेश किए

भारत के वित्त मंत्री के रूप में सबसे ज्यादा बार देश का आम बजट पेश करने वालों में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम भी शामिल हैं, जिनके नाम 5 बजट हैं. उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए पीवी नरसिम्हा राव सरकार में 1991 से 1995 के बीच लगातार 5 बजट पेश किए थे.

पी चिदंबरम ने 9 बार बजट पेश किया

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने 9 बार बजट पेश किया. उनका पहला बजट 19 मार्च 1996 को प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार में था और दूसरा बजट भी उसी संयुक्त मोर्चा सरकार में पेश किया था. पी चिदंबरम ने 2004 और 2008 के बीच 5 बजट पेश किए. इसके बाद 2009 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में वे एक बार फिर वित्त मंत्री बने. 2013 और 2014 में भी उन्होंने आम बजट पेश किया था.

प्रणब मुखर्जी का रिकॉर्ड

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 8 बजट भाषण दिए. उन्होंने पहले 3 बार 1982, 1983 और 1984 का बजट पेश किया था और फिर फरवरी 2009 से मार्च 2012 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में लगातार 5 बजट पेश किए थे. उनके अलावा वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतामण भी साल 2019 से भारत की महिला वित्त मंत्री हैं और अब तक एक अंतरिम बजट समेत कुल 8 बजट पेश कर चुकी हैं. बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतामण 2026 में लगातार नौंवा बजट पेश करेंगी.

