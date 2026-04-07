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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘भारतीय किसानों पर ईरान युद्ध का असर हो कम, इसलिए...’, जयपुर में आयोजित सम्मेलन में बोले शिवराज सिंह चौहान

‘भारतीय किसानों पर ईरान युद्ध का असर हो कम, इसलिए...’, जयपुर में आयोजित सम्मेलन में बोले शिवराज सिंह चौहान

Modi Government: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के हित में इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उनकी खेती पर इसका ज्यादा असर ना पड़ सके.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 07 Apr 2026 10:45 PM (IST)
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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार (7 अप्रैल, 2026) को राजस्थान की राजधानी जयपुर में पांच राज्यों के कृषि मंत्रियों और अधिकारियों के साथ किसानों और खेती के तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की गई. केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने इस तरह का सम्मेलन पहली बार आयोजित किया है और देश में इस तरह के चार अन्य सम्मेलन और भी आयोजित किए जाएंगे.

किसानों के हित में मोदी सरकार उठा रही कदमः केंद्रीय मंत्री

इस सम्मेलन के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का भारत के कृषि सेक्टर पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर जब सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि असर तो पड़ रहा है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है. हालांकि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारी सरकार यह कोशिश कर रही है कि भारत के किसानों पर इसका कम से कम असर पड़े. किसानों के हित में इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि उनकी खेती पर इसका ज्यादा असर ना पड़ सके.  

खाद और दालों की प्रोसेसिंग पर बोले केंद्रीय मंत्री

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘भारत में खाद का पर्याप्त भंडार है. रबी और खरीफ की अगली फसलों के लिए किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मुहैया कराने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. किसानों को हर संभव खाद मुहैया कराई जाएगी. किसानों की खेती के लिए सब्सिडी वाली खाद दूसरी जगह सप्लाई ना हो, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है, उसे लेकर भी पैनी निगाह रखने का काम किया जाएगा. फार्मर आईडी के जरिए भी किसानों की हर संभव मदद होगी.’

उन्होंने कहा, ‘किसानों को युद्ध के असर से बचाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे. अच्छे बीज मुहैया कराने के लिए स्थानीय स्तर पर डेमोंसट्रेशन भी कराया जाएगा. जिस राज्य से जितनी भी डिमांड आएगी, उसे उपलब्ध कराया जाएगा. दालों की प्रोसेसिंग के काम के लिए पूरे देश में 1,000 दाल मिल की शुरुआत की जाएगी. किसान चना-मसूर और उड़द का जितना भी उत्पादन करेगा, उसे एक निश्चित मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की जा रही है.’

फसलों के नुकसान पर किसानों को की जाएगी भरपाईः केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों की फसलों का जो नुकसान होता है, उसकी उचित भरपाई के लिए और पुख्ता व पारदर्शी हाईटेक व्यवस्था की जा रही है. नई टेक्नोलॉजी के आधार पर सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग पद्धति से फसलों के नुकसान का आकलन कराया जाएगा, ताकि फार्मर आईडी के इस्तेमाल के जरिए कम से कम रिकॉर्ड समय में किसानों को उनकी फसल का उचित मुआवजा दिलाया जा सके.’

उन्होंने कहा, ‘अभी दो तरह से किसानों को फसल की भरपाई का मुआवजा दिया जा रहा है. राज्य सरकारें अपने स्तर से देती हैं और किसान फसल बीमा योजना के जरिए भी उन्हें मदद की जाती है.

नकली खाद को लेकर सरकार सख्तः केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘नकली खाद को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है. राजस्थान समेत कई राज्यों ने प्रभावी कार्रवाई की है. मानिटरिंग के लिए ट्रैकिंग का नया सिस्टम डेवलप किया जा रहा है. नकली खाद और बीज की खपत रोकने के लिए इस काम में शामिल बड़े लोगों को भी पकड़ने का काम करेंगे और इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जाएगा.’

उन्होंने कहा, ‘घटिया कीटनाशक या खाद बेचने पर अभी 1968 का पुराना कानून ही काम कर रहा है. यह कानून अब ज्यादा प्रभावी नहीं रह गया है. इसलिए नकली बीज-पेस्टिसाइड और खाद बनाने से रोकने का नया कानून संसद के अगले सत्र में लाया जाएगा. राज्यों से विचार विमर्श कर नया कानून बनाया जाएगा.’

किसानों की फसल खरीदने के किए जाएंगे पुख्ता इंतजामः केंद्रीय मंत्री

शिवराज सिंह चौहान ने कहा, ‘किसानों की फसल खरीदने के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे. आलू-प्याज और टमाटर को लेकर विशेष नीति तैयार की गई है. कई बार इनका उत्पादन बढ़ने पर डिमांड बेहद कम हो जाती है और किसान को बेहद कम दाम पर इन्हें बेचना पड़ता है. कई बार यह भी होता है कि स्थानीय मंडी में किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता, जबकि बड़े शहरों में वही पैदावार ज्यादा दाम में बिक जाती है. इसलिए किसान बड़े शहरों में जाने से बचता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में उसका काफी पैसा खर्च हो जाता है.’

उन्होंने कहा, ‘केंद्र सरकार अब राज्यों के माध्यम से यह व्यवस्था कर रही है कि किसानों की आलू-टमाटर और प्याज की पैदावार को बड़े शहरों तक पहुंचाया जाए और इस पर जो खर्च आएगा, उसे केंद्र सरकार अदा करेगी. इससे किसानों को उनकी फसल का बड़ा और उचित लाभ मिल सकेगा.’

यह भी पढ़ेंः ‘अगले 48 घंटे तक जहां हैं, वहीं रहें’, ट्रंप की धमकी के बीच ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी

Published at : 07 Apr 2026 10:45 PM (IST)
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