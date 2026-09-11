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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाUKSSSC परीक्षा घोटाला: पू्र्व CM के PA के घर से मिली बेहिसाब संपत्ति

UKSSSC परीक्षा घोटाला: पू्र्व CM के PA के घर से मिली बेहिसाब संपत्ति

आरोप है कि एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा अभ्यर्थियों के उत्तरों के बबल में कथित तौर पर हेरफेर और गलत उत्तरों को सही तरीके से भरा जाता था. इसके बाद OMR शीट को दोबारा सील कर दिया जाता था.

Written By : रवि यादव |  Updated at : 11 Sep 2026 10:45 PM (IST)
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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (VPDO) परीक्षा-2016 में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और कथित पेपर/OMR हेरफेर के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है. ED के देहरादून सब-जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 10 सितंबर को देहरादून में कई स्थानों पर तलाशी ली. कार्रवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत के तत्कालीन OSD और वर्तमान में उनके निजी सहायक (PA) के तौर पर कार्यरत चंदन सिंह जीना के आवास से 32 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी, करीब 200.5 ग्राम सोना और 12 लग्जरी घड़ियां बरामद की गईं.

1.28 करोड़ की संपत्ति जब्त-फ्रीज

ED के मुताबिक चंदन सिंह जीना के आवास से बरामद सोने में 13 गोल्ड कॉइन और सात सोने की चेन शामिल हैं. इसके अलावा Rolex, Rado, Piaget, Movado, Tissot और Casio Edifice जैसी ब्रांड की 12 लग्जरी घड़ियां भी मिली हैं. जीना और उनके परिवार के बैंक खातों को PMLA की धारा 17(1A) के तहत फ्रीज किया गया है. इन खातों में कुल 52.16 लाख रुपये का क्रेडिट बैलेंस पाया गया. बरामद और फ्रीज की गई संपत्तियों का कुल मूल्य फिलहाल करीब 1.28 करोड़ रुपये आंका गया है. 12 लग्जरी घड़ियों का मूल्यांकन अभी अलग से किया जा रहा है, जिसके बाद यह रकम बढ़ सकती है.

OMR शीट में घर पर ही हुआ खेल

जांच में सामने आया है कि VPDO परीक्षा की OMR उत्तर पुस्तिकाओं को आयोग की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर तत्कालीन सचिव, UKSSSC के निजी आवास पर ले जाया गया था. यहां कम भरे हुए OMR शीट के रोल नंबरों को नोट किया जाता था. इसके बाद इन रोल नंबरों की जानकारी निजी कंप्यूटर एजेंसी के कर्मचारियों को दी जाती थी. आरोप है कि एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा अभ्यर्थियों के उत्तरों के बबल में कथित तौर पर हेरफेर और गलत उत्तरों को सही तरीके से भरा जाता था. इसके बाद OMR शीट को दोबारा सील कर दिया जाता था. इस पूरी प्रक्रिया के बदले बिचौलियों के माध्यम से अवैध रकम पहुंचाए जाने का आरोप है.

तत्कालीन चेयरमैन-सचिव और परीक्षा नियंत्रक के घर भी तलाशी

ED ने तत्कालीन UKSSSC चेयरमैन, तत्कालीन सचिव, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, OMR प्रोसेसिंग का काम करने वाली निजी कंप्यूटर एजेंसी के मालिक और कथित साजिश से जुड़े बिचौलियों के ठिकानों पर भी तलाशी ली. कई पूर्व UKSSSC अधिकारियों और मामले से जुड़े लोगों के यहां से भी बेहिसाबी नकदी बरामद हुई. कुछ परिसरों से सोने के आभूषण भी मिले हैं.

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मोबाइल फोन जब्त, बैंक खातों की जांच

तलाशी के दौरान संबंधित लोगों के मोबाइल फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं. ED ने चंदन सिंह जीना के मोबाइल फोन को भी कब्जे में लिया है. एजेंसी लेन-देन, संपर्क और कथित साजिश से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है. जांच में जीना द्वारा बड़ी रकम नकद खर्च किए जाने की बात भी सामने आई है, लेकिन इन खर्चों का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं मिला. ED के अनुसार बरामद संपत्ति और नकद खर्च उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से मेल नहीं खाते.

FIR से शुरू हुई मनी लॉन्ड्रिंग जांच

यह मामला देहरादून के विजिलेंस थाने में दर्ज FIR और बाद में दर्ज तीन अन्य FIR से जुड़ा है. इन्हीं मामलों के आधार पर ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की. एजेंसी अब परीक्षा में OMR हेरफेर, रिश्वत की रकम, बिचौलियों की भूमिका और उससे अर्जित कथित अवैध संपत्ति के बीच कड़ियों की जांच कर रही है. ED ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है.

बैंक फ्रॉड मामले में ED की रेड, सिंगापुर खाते में 35.71 करोड़ की FD फ्रीज

Published at : 11 Sep 2026 10:45 PM (IST)
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ED UKSSSC
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