गर्लफ्रेंड से शादी के लिए लंदन से लौटा, घर पहुंचकर उड़ गए होश, इंजीनियर ने जहर खाकर दे दी जान

तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्रतिभाशाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने प्रेम प्रसंग में नाकामयाबी के चलते जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. इसके बाद गुस्साए परिजनों ने उसके शव को फ्रीजर में पुलिस वाहन में रखकर युवती के गांव जाकर प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिससे इलाके में काफी तनाव पैदा हो गया.

युवती की पहले ही हो चुकी थी शादी

मृतक की पहचान 29 वर्षीय एन. श्रीकांत रेड्डी के रूप में हुई है, जो यूनाइटेड किंगडम (UK) से अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए हाल ही में भारत लौटा था. सूत्रों के अनुसार, श्रीकांत ने जब अपनी प्रेमिका के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, तो उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका के माता-पिता उसे पहले ही किसी और से ब्याह चुके हैं. इस धोखे और हृदय विदारक घटना से आहत होकर श्रीकांत ने इस महीने की शुरुआत में 6 नवंबर, 2025 को जहरीला पदार्थ खा लिया.

युवक के परिजनों ने फ्रीजर में शव रखकर किया प्रदर्शन

परिजनों ने उसे तत्काल हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. अंतिम संस्कार के बजाय, श्रीकांत रेड्डी के परिजन उसके शव को फ्रीजर में रखकर युवती के गांव तल्लारामपुर जा रहे थे. इरागट्ला पुलिस स्टेशन की सीमा में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो गुस्साएं परिजनों ने शव रखे फ्रीजर को एक पुलिस वाहन पर रख दिया और सड़क पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ.

पुलिस ने उचित कानूनी कार्रवाई का दिलाया भरोसा

कई घंटों तक चली बातचीत के बाद, पुलिस ने परिजनों को युवती के माता-पिता के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने (IPC की धारा 306) सहित उचित कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया. आश्वासन मिलने के बाद परिजनों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने पर सहमति जताई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

