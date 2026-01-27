हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहाकाल मंदिर के गर्भगृह में सभी श्रद्धालुओं को जाने देने की मांग सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'इस तरह का आदेश देना कोर्ट का काम नहीं'

महाकाल मंदिर के गर्भगृह में सभी श्रद्धालुओं को जाने देने की मांग सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, कहा- 'इस तरह का आदेश देना कोर्ट का काम नहीं'

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि वह मंदिर में प्रवेश की एक समान नीति बताने की मांग कर रहे हैं. इस समय उज्जैन के कलक्टर तय करते हैं कि किसे महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जाने दिया जाएगा.

By : निपुण सहगल | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 27 Jan 2026 02:31 PM (IST)
Preferred Sources

उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में सभी श्रद्धालुओं को जाने देने की मांग पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. याचिकाकर्ता ने कहा था कि गर्भगृह में सिर्फ वीआईपी लोगों को जाने की अनुमति दी जाती है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनने से मना करते हुए कहा कि मंदिर में कौन जाए, यह तय करना कोर्ट का काम नहीं है.

इससे पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भी इस मांग को खारिज किया था. हाई कोर्ट ने कहा था कि वह मंदिर प्रबंधन के कामकाज में दखल नहीं देगा. इसके खिलाफ याचिकाकर्ता दर्पण अवस्थी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. मामला चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच के सामने लगा. याचिकाकर्ता की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन कोर्ट में पेश हुए.

सनी की शुरुआत में ही चीफ जस्टिस ने याचिका पर सवाल उठा दिए. उन्होंने कहा, "महाकाल के प्रांगण में कोई वीआईपी नहीं हो सकता. लेकिन इस तरह की याचिका दाखिल करने का उद्देश्य क्या है? ऐसी याचिका दाखिल करने वाले लोग मंदिर में श्रद्धा से नहीं जाते हैं. उनका मकसद कुछ और ही होता है."

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि वह मंदिर में प्रवेश की एक समान नीति बताने की मांग कर रहे हैं. इस समय उज्जैन के कलक्टर तय करते हैं कि किसे महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जाने दिया जाएगा. चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि मंदिर में प्रवेश को लेकर फैसला वहां के प्रशासन पर ही छोड़ जाना चाहिए. कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं कर सकता.

बेंच को आश्वस्त करने की कोशिश करते हुए जैन ने कहा कि हाई कोर्ट ने श्रद्धालुओं के बीच अंतर किया. यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, "पहले प्रवेश के लिए समानता के अधिकार के दलील दी जाएगी. फिर वहीं बैठ कर मंत्र जाप करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की दलील दी जाएगी. गर्भगृह में मूल अधिकारों की माला पहन कर जाने से बेहतर है कि वहां न जाएं."

जजों के रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने याचिका वापस लेने का प्रस्ताव दिया. उन्होंने कहा कि वह मंदिर प्रशासन को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं. जजों ने इससे सहमति जताते हुए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी.

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read
Published at : 27 Jan 2026 02:31 PM (IST)
Tags :
Ujjain Legal News MAHAKAL SUPREME COURT CJI Surya Kant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
एक्टर बनने से पहले देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में नाना पाटेकर से गूफी पेंटल शामिल
नाना पाटेकर से लेकर गूफी पेंटल तक, देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स
Advertisement

वीडियोज

UGC Protest: 'UGC के काले कानून वापस लो..', छात्रों का सरकार को अल्टीमेटम! | CM Yogi | Breaking
UGC Protest: क्या UGC विवाद की आग बुझाने के लिए बनेगी 'हाईलेवल कमेटी'?
UGC Protest: UGC के नए नियम पर छात्रों ने सरकार से पूछे तीखे सवाल? | Breaking | Lucknow | CM yogi
UGC Protest: लखनऊ में UGC के नए नियमों का छात्रों ने किया विरोध| Breaking | Lucknow | CM yogi
India-Europe Trade Deal: साइन हुआ भारत-EU के बीच डील, आखिर क्यों 'मदर ऑफ आल डील्स' का मिला नाम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
'ये तो बस शुरूआत...', मदर ऑफ ऑल डील्स का ऐलान करते हुए बोलीं EU कमिशन की प्रेसिडेंट उर्सुला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
यूपी में राष्ट्रपति शासन? निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बोले- व्यवस्था बहाल करने के लिए...
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
हार्दिक पांड्या ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पूरे किए 10 साल, कहा - 'ये तो बस शुरुआत है'
बॉलीवुड
एक्टर बनने से पहले देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स, लिस्ट में नाना पाटेकर से गूफी पेंटल शामिल
नाना पाटेकर से लेकर गूफी पेंटल तक, देश के 'बॉर्डर' पर जाबांजी दिखा चुके हैं ये सेलेब्स
ट्रेंडिंग
इसने तो भैरव कमांडोज को फेल कर दिया... स्कूल में बच्चे ने की ऐसी परेड, मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग; वीडियो वायरल
इसने तो भैरव कमांडोज को फेल कर दिया... स्कूल में बच्चे ने की ऐसी परेड, मुड़-मुड़कर देखने लगे लोग; वीडियो वायरल
हेल्थ
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
सिगरेट से ज्यादा खतरनाक है लंबे समय तक बैठना, जानें किस अंग को पहुंचता है सबसे ज्यादा नुकसान?
जनरल नॉलेज
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
जानवर भी तो बूढ़े होते हैं तो इनके दांत क्यों नहीं टूटते, जबकि इंसानों के लग जाती है बत्तीसी?
दिल्ली NCR
UGC Protest LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
LIVE: यूजीसी मामले पर दिल्ली से लखनऊ तक विरोध, बरेली में अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठे
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget