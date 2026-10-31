मेघालय में हलचल: 12 में से 11 MLAs के छोड़कर जाने के बाद UDP प्रेसिडेंट का मंत्री पद से इस्तीफा

मेघालय में शनिवार (31 अक्टूबर) को सियासी हलचल उस समय बढ़ गई, जब यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (UDF) के चीफ मेतबाह लिंगदोह ने राज्य सरकार में मंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया. इससे पहले उनकी पार्टी के 12 में से 11 विधायक इस क्षेत्री दल का साथ छोड़ चुके हैं. राज्य विधानसभा में अपनी पार्टी के वह इकलौते विधायक रह गए थे.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, लिंगदोह ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात और पार्टी के भीतर हाल के घटनाक्रम का आकलन करने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है.

इस्तीफे के पीछे दबाव के दावों को किया खारिज

लिंगदोह ने उन अफवाहों को खारिज किया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि उनको मंत्री पद से इस्तीफा देने के दबाव बनाया जा रहा है.उन्होंने कहा, यह फैसला उनका खुद का है, जो किसी के दबाव या अन्य वजह से नहीं लिया गया है.

क्या होगा अगला रुख, लिंगदोह ने बताया

लिंगदोह ने आगे कहा कि यूडीपी की केंद्रीय कार्यकारी समिति घटनाक्रम पर विचार-विमर्श करेगी और पार्टी नेताओं तथा पदाधिकारियों के साथ सलाह-मशविरा कर कार्रवाई के बारे में फैसला लेगी.

बता दें, सितंबर में यूडीपी के आठ विधायकों ने भाजपा का दामन थाम लिया था. ये आठ विधायक लखमेन रिम्बुई, पियस मार्वेन, किरमेन शिला, मेयरालबोर्न सिएम, मैथ्यू बियॉन्डस्टार कुरबाह, ओलन सिंह सुइन, बालाजीद कुपर सिनरेम और सिनशर कुपर रॉय लिंगदोह थाबाह हैं. जबकि तीन अन्य विधायक इस महीने की शुरुआत में एनपीपी में शामिल हो गए थे.

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यूडीपी ने इससे पहले भाजपा में शामिल हुए कुछ विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की थी. तीन विधायकों के भी एनपीपी में शामिल हो जाने के बाद यूडीपी के पास केवल एक विधायक रह गया था.

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