उदयपुर में दिग्गज अमेरिकी कारोबारी की बेटी की शाही शादी, ट्रंप के बेटे, जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज होंगे शामिल, जानें गेस्ट लिस्ट

उदयपुर में दिग्गज अमेरिकी कारोबारी की बेटी की शाही शादी, ट्रंप के बेटे, जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज होंगे शामिल, जानें गेस्ट लिस्ट

उदयपुर में अमेरिकी अरबपति की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की शाही शादी हो रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज जैसे वीआईपी शामिल हो रहे हैं.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: अविनाश झा | Updated at : 21 Nov 2025 12:18 PM (IST)
Preferred Sources

उदयपुर एक बार फिर सुर्खियों में है. ऐसा इसलिए क्योंकि झीलों का यह शहर इस साल की सबसे भव्य डेस्टिनेशन वेडिंग्स में से एक की मेजबानी करने जा रहा है. अमेरिकी अरबपति कारोबारी रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और अमेरिकी मूल के दूल्हे वामसी गडिराजू की शाही शादी के लिए उदयपुर को चुना गया है, जहां भारतीय विरासत और सितारों से सजी शामें माहौल को और चमकदार बनाएंगी. आज यानी 21 से 24 नवंबर तक चलने वाला यह इवेंट सिटी पैलेस, जगमंदिर आइलैंड पैलेस और कई अन्य प्रतिष्ठित स्थलों पर आयोजित होगा.

शादी में कौन-कौन होगा शामिल?

शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की हाई-प्रोफाइल लिस्ट ने दुनियाभर में चर्चा बढ़ा दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर इस खास समारोह में शिरकत करने के लिए भारत आ गए हैं. वहीं इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज भी इस शादी में परफॉर्म करेंगे, जिससे यह आयोजन शादी से बढ़कर एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट शो का रूप ले लेगा.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जगमंदिर द्वीप पर एक भव्य मंच तैयार किया गया है, जिसमें अत्याधुनिक लाइटिंग, साउंड और विजुअल सेटअप शामिल है. बीबर और लोपेज की परफॉर्मेंस को दुनिया भर में कवरेज मिलने की उम्मीद है, जिससे यह म्यूजिकल नाइट शादी को और भी ज्यादा यादगार बना देगी. इसके अलावा, कई बॉलीवुड सितारों के भी परफार्म करने की उम्मीद है. 

उदयपुर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की मौजूदगी को देखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. वे पिछोला झील के किनारे स्थित आलीशान लीला पैलेस में ठहरेंगे. केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और विशेष टीमों ने जगमंदिर, मानेक चौक और शादी स्थलों तक जाने वाले सभी मार्गों का सुरक्षा निरीक्षण पूरा कर लिया है. एयरपोर्ट से इवेंट वेन्यू तक एक विशेष सुरक्षा रूट भी तैयार किया गया है. उदयपुर पुलिस ने वीवीआईपी मूवमेंट और आम लोगों की सुविधा को संतुलित रखने के लिए विस्तृत ट्रैफिक प्लान लागू किया है.

कई देशों से उदयपुर पहुंच रहे मेहमान

अमेरिका, यूरोप और कई एशियाई देशों से आने वाले मेहमानों की वजह से उदयपुर का पर्यटन चरम पर पहुंच गया है. पूरे हफ्ते यहां चार्टर फ्लाइट्स आती रहेंगी और शहर के होटल, रिसॉर्ट और हेरिटेज प्रॉपर्टी लगभग पूरी तरह भर चुके हैं. स्थानीय व्यापारियों के अनुसार इस आयोजन से पर्यटन क्षेत्र को आर्थिक फायदा भी मिलेगा.

शादी में दिखेगी राजस्थानी संस्कृति की झलक 

शादी में आने वाले मेहमानों को राजस्थानी संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी. लोक कलाकारों के कार्यक्रम, पारंपरिक नृत्य, राजस्थानी व्यंजन और मेवाड़ की सदियों पुरानी रस्में सिटी पैलेस और जगमंदिर में होने वाले मुख्य आयोजनों का हिस्सा होंगी, जिससे मेहमानों को शाही भारतीय मेहमाननवाजी का अनोखा अनुभव मिलेगा.

'जब राज्य सरकार तैयार है तो जजों को क्या न दें राहत', MP जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट ऐज बढ़ाने पर बोला SC

Published at : 21 Nov 2025 12:18 PM (IST)
Wedding UDAIPUR
Embed widget