राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 अक्टूबर 2026 को गुजरात समान नागरिक संहिता विधेयक (UCC) 2026 को औपचारिक मंजूरी दे दी. उत्तराखंड के बाद गुजरात UCC लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया. 3 अक्टूबर 226 को असम के UCC विधेयक को भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई. 4 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में कहा कि मुझे छह महीने का समय दें, UCC लागू होकर रहेगा. यानी अमित शाह की डेडलाइन से पहले UCC लागू करने का काम पूरा हो सकता है. तो किन-किन राज्यों में UCC लागू हुआ और 2029 तक पूरा करने के मायने क्या हैं...

तो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं. समान नागरिक संहिता यानी UCC.

देश में अभी अलग-अलग धर्मों के लिए शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों में अलग-अलग कानून हैं. UCC का मतलब है कि इन सब मामलों में धर्म, जाति, समुदाय से ऊपर उठकर सबके लिए एक ही कानून हो.

13 सितंबर 2026 को मुंबई में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'मुझे भरोसा है कि 2029 से पहले BJP-NEDA शासित सभी 21 राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा.' ये बयान ऐसे वक्त आया जब उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन चुका है जहां UCC लागू हो चुका है. गुजरात, असम और मध्य प्रदेश विधेयक पास कर चुके हैं.

पूरे देश में एक साथ UCC क्यों नहीं लाया जा रहा?

इसका जवाब संविधान के अनुच्छेद 44 में छिपा है, जो कहता है कि राज्य नागरिकों के लिए पूरे भारत के भूभाग में एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा. यह अनुच्छेद राज्य के नीति निदेशक तत्वों (DPSP) का हिस्सा है, जिसे अनुच्छेद 37 के तहत अदालतें लागू नहीं करा सकतीं. यानी संविधान सरकारों को UCC बनाने के लिए प्रोत्साहित जरूर करता है, लेकिन कानूनी तौर पर मजबूर नहीं करता.

दूसरा बड़ा पेंच ये है कि शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामले संविधान की समवर्ती सूची की एंट्री 5 में आते हैं. इसका मतलब है कि इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानसभाओं को है, लेकिन राज्य का अधिकार अनलिमिटेड नहीं है. अनुच्छेद 254(2) के तहत, अगर कोई राज्य कानून संसद के मौजूदा कानून से टकराता है, तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही उस राज्य में लागू किया जा सकता है.

सिर्फ संवैधानिक पेच नहीं है. राजनीतिक कैलकुलेशन भी उतना ही बड़ा है. भारत में आदिवासी समुदायों और पूर्वोत्तर राज्यों की रीति-रिवाजों में बहुत विविधता है. एक राष्ट्रीय UCC बनाने के लिए इन सबको एक साथ साधना पड़ता, जो बेहद जटिल होता. इस वजह से RSS और BJP की रणनीति शुरू से यही रही कि पहले BJP शासित राज्य अपने-अपने कोड बनाएं, बाद में केंद्र स्तर पर व्यापक कानून पर विचार किया जाए.

देश में कहां-कहां UCC पहुंच चुका है?

उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां UCC लागू हो चुका है. इसे 27 जनवरी 2025 को लागू किया गया. एक साल में ही 4 लाख 74 हजार से ज्यादा शादियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो चुका है, जो पहले पूरी तरह ऑफलाइन था. जनवरी 2026 में सरकार ने UCC (Amendment) Ordinance, 2026 भी लागू कर दिया, जिससे प्रक्रियाओं को और पारदर्शी और आसान बनाया गया.

गुजरात दूसरा राज्य है जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल चुकी है. विधेयक मार्च 2026 में पास हुआ था. इस कानून में शादी का रजिस्ट्रेशन 60 दिनों में अनिवार्य कर दिया गया है. बहुविवाह और बिगेमी पर रोक लगाई गई है. लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी किया गया और बेटे-बेटियों को संपत्ति में बराबर का हक दिया गया है.

असम पूर्वोत्तर का पहला राज्य है जिसने मई 2026 में UCC विधेयक पास किया है. यह राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद 3 से 6 महीने में लागू हो सकता है.

मध्य प्रदेश ने जुलाई 2026 में कैबिनेट से मंजूरी दी और सितंबर में विधानसभा से विधेयक पास करा लिया. यहां लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन एक महीने में अनिवार्य किया गया है. शादी का रजिस्ट्रेशन गांव स्तर तक जरूरी किया गया है.

महाराष्ट्र में सात सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी बन चुकी है, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई कर रही हैं. हालांकि, पैनल के रिटायर्ड बॉम्बे हाई कोर्ट जस्टिस आर.सी. चावन ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे कमेटी की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं.

पश्चिम बंगाल में भी जुलाई 2026 में UCC विधेयक की जांच के लिए कमेटी बन चुकी है. CM सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि UCC लागू होकर रहेगा, भले ही इसमें छह महीने लग जाएं.

राजस्थान में भी UCC विधेयक विधानसभा में पेश किया जा चुका है और पांचवें BJP शासित राज्य के रूप में इसे लागू करने की तैयारी है.

UCC में आदिवासियों को क्यों नहीं रखा गया?

देश भर में जहां भी UCC विधेयक पास हुआ है, वहां अनुसूचित जनजातियों (ST) को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. उत्तराखंड, गुजरात, असम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने ST समुदायों को UCC से छूट दी है, ताकि उनके रीति-रिवाजों और कानूनी अधिकारों की रक्षा हो सके.

ये सिर्फ राजनीतिक दया नहीं है. संविधान के अनुच्छेद 366 (25) और अनुच्छेद 342 के तहत आदिवासी समुदायों के रीति-रिवाजों को संरक्षण मिला हुआ है. यानी UCC में ST को छूट देना संवैधानिक रूप से भी जरूरी है.

अब विपक्ष का रुख समझिए

कांग्रेस ने UCC को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोला है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'UCC बुलडोजर समाज को हमेशा के लिए ध्रुवीकृत करने के लिए है.' कांग्रेस का तर्क है कि सरकार UCC को कानूनी सुधार के बजाय राजनीतिक ध्रुवीकरण के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है.

कांग्रेस 2018 में आए 21वें विधि आयोग की रिपोर्ट का हवाला देती है, जिसमें साफ कहा गया था कि इस समय UCC न तो जरूरी है और न ही वांछनीय.

सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है?

अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि UCC 'संवैधानिक महत्वाकांक्षा' है और इसका किसी खास धर्म से कोई लेना-देना नहीं है. CJI सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने यह बात शरीयत कानून में विरासत के मामले में महिलाओं के साथ भेदभाव की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि शरीयत कानून की धाराओं को रद्द करने जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अंतिम फैसला विधायिका का अधिकार क्षेत्र है.

तो अब सीधे-सीधे 2029 वाले सवाल पर आते हैं...

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अमित शाह की 2029 की डेडलाइन सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है. यह BJP की लंबे समय से चली आ रही उस रणनीति का टाइम-बाउंड वर्जन है, जिसमें UCC को चरणबद्ध तरीके से लागू करना है. कानून मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार अब राष्ट्रीय UCC ड्राफ्ट बनाने की बजाय उत्तराखंड मॉडल को टेम्पलेट बनाकर 21 NDA शासित राज्यों में लागू करने की राह पर चल रही है.

अभी चार राज्यों ने UCC विधेयक पास कर लिया है. इनमें से सिर्फ उत्तराखंड में यह पूरी तरह लागू हो चुका है. गुजरात और असम को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, बाकी सब इंतजार कर रहे हैं. यानी 2029 तक 21 राज्यों का लक्ष्य हासिल करने के लिए BJP को अगले तीन सालों में 17 और राज्यों में UCC लागू करना होगा.

NDA में सहयोगी दल जैसे JD(U), LJP और TDP पहले ही इस मुद्दे पर सतर्क रुख अपना रहे हैं. जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने खुलेआम चुनौती दी है कि अगर हिम्मत है तो संसद में UCC विधेयक लाकर दिखाएं. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी UCC का विरोध किया है.