रील ने भेजा जेल; दो युवक की बुर्का वाली 'हरकत' से मचा हड़कंप, सलाखों के पीछे पहुंचे आरोपी

तेलंगाना के जगतियाल जिले के कोरुटला बस स्टेशन पर इंस्टाग्राम वीडियो के लिए बुर्का पहनकर महिलाओं के सेक्शन में बैठने वाले दो युवकों की हरकत ने अफरातफरी मचा दी. पुलिस ने दोनों युवकों को सार्वजनिक स्थान पर अशांति फैलाने के संदेह में शनिवार (14 फरवरी) दोपहर लगभग 3:30 बजे गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है.

जानकारी के अनुसार, 21 वर्षीय मोहम्मद नुमान अपने साथी मोहम्मद अकील के साथ बस स्टेशन पहुंचे और कुछ मजेदार वीडियो बनाने के लिए नुमान ने बुर्का और स्कार्फ पहन लिया. नुमान महिलाओं के लिए निर्धारित सीटिंग एरिया में बैठ गया, जिससे वहां मौजूद यात्रियों में संदेह उत्पन्न हुआ. रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (RTC) का एक कांस्टेबल, जिसने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझा और पुलिस को सूचना दी.

कोरुटला उपनिरीक्षक ने क्या बताया

पुलिस के कोरुटला उपनिरीक्षक चिरंजीवी ने एबीपी न्यूज़ को बताया कि दोनों युवक पिछले कुछ समय से इसी तरह के चार-पांच वीडियो पहले भी बना चुके थे, जिनमें वे सार्वजनिक स्थानों पर आपत्तिजनक ढंग से बुर्का पहनकर दर्शकों को हंसी का पात्र बनने की कोशिश कर रहे थे. नुमान के पिता का संबंध पैदीमडुगु गांव के होटल व्यवसाय से है.

पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 292 (अश्लीलता) और 290 (सार्वजनिक अशांति) के तहत गैर-गंभीर और जमानती अपराध दर्ज किया है, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर अनुशासन भंग करने और सामाजिक शिष्टाचार का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है. कोरुटला बस स्टेशन पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग इंतजाम होते हैं और यात्रियों की निजता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है.

सोशल मीडिया पर वायरल होने का चक्कर

यह मामला डिजिटल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने वाली हरकतों के बढ़ते प्रभाव की तरफ भी इशारा करता है, जहां कुछ युवा बिना किसी सोच-समझ के वायरल होने की चाह में सामाजिक नियमों और कानूनों को दरकिनार कर देते हैं. कोरुटला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी किसी भी अप्रिय घटना के समय संयम बनाए रखें और तुरंत अधिकारियों को सूचित करें, जिससे किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.

पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस तरह की हरकतों को लेकर पहले भी कोई शिकायत दर्ज की गई थी और क्या उन वीडियोज को अब तक कहीं ऑनलाइन अपलोड किया गया है.

