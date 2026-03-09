हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातेलंगाना के मंचेरियल में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से दो युवकों की मौत; गांव में पसरा मातम

तेलंगाना के मंचेरियल में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से दो युवकों की मौत; गांव में पसरा मातम

Telangana News: दोनों युवकों को बिजली का जोरदार झटका लगने की खबर गांव में आग की तरह फैल गई. लोगों ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

By : मोहसिन अली | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 09 Mar 2026 10:56 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

तेलंगाना के मंचेरियल जिले से एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. जिले के दंडेपल्ली मंडल के म्यादरिपेट गांव में सोमवार (9 मार्च, 2026) को करंट लगने से दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिवारों में मातम छा गया.

जानकारी के अनुसार, म्यादरिपेट गांव में स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के पास यह हादसा हुआ. बताया जा रहा है कि किसी कारणवश लोहे का एक स्टैंड बिजली की मुख्य लाइन से संपर्क में आ गया था. इसी दौरान वहां मौजूद दो युवकों को अचानक तेज करंट लग गया. करंट इतना तेज था कि दोनों युवक मौके पर ही गिर पड़े और उनकी हालत गंभीर हो गई.

हादसे में मृत लोगों की हुई पहचान

मृतकों की पहचान म्यादरिपेट गांव के निवासी सल्ल लक्ष्मीनारायण और वेल्गनूर गांव के नागराज के रूप में हुई है. चश्मदीदों ने बताया कि दोनों युवक उस समय पेट्रोल पंप के पास ही मौजूद थे, तभी अचानक यह हादसा हो गया. करंट लगते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीण तुरंत दोनों युवकों को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी.

ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाया आरोप

घटना की सूचना मिलते ही गांव के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए. दोनों युवकों को तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस खबर के सामने आते ही दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव का माहौल बेहद गमगीन हो गया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर बिजली के तारों की सुरक्षा और निगरानी बेहतर होती, तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था. ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से इस मामले की जांच कर लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी कर रहे जांच

फिलहाल इस घटना को लेकर पूरी जानकारी सामने आना बाकी है. पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं. हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है और लोग इस दुखद घटना से स्तब्ध हैं. दो युवा जिंदगियों का इस तरह अचानक खत्म हो जाना पूरे क्षेत्र के लिए बेहद पीड़ादायक घटना बन गया है.

Published at : 09 Mar 2026 10:56 PM (IST)
Tags :
Death TELANGANA TELANGANA NEWS Mancherial
